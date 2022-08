Un projet de résolution pour plus de transparence à la Ville

Comme elle la,vait annoncé lors de sa précédente sortie publique, la conseillère du district des Rivières, Pascale Albernhe-Lahaie, entend déposer une proposition de résolution auprès de ses collègues conseillers afin d’autoriser la webdiffusion des sessions de travail du conseil municipal.

L’objectif de la conseillère municipale est de limiter davantage les séances à huis clos et de favoriser et promouvoir la transparence.

La proposition de résolution prévoit que l’entièreté des sessions de travail précédant la séance publique du conseil municipal soient enregistrées, filmées et diffusées sur le site Web de la Ville.

Les exceptions se limiteraient aux points concernant un projet de transaction relatif à des biens, des services ou des travaux, aux points dont la divulgation risquerait d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, aux points concernant les relations de travail, dont les griefs, sanctions disciplinaires et embauches, ainsi qu’aux points comportant une opinion juridique écrite.

Mme Albernhe-Lahaie précise que cela pourrait contribuer à renforcer la confiance de la population envers l’Administration municipale trifluvienne, soutenir la démocratique local et favoriser la participation et l’engagement des citoyens. La proposition de résolution mentionne aussi qu’ « une telle transparence n’a que des effets positifs sur la santé de la vie démocratique du Québec » et que « cette transparence permet aux citoyens intéressés de s’informer sans intermédiaire et de connaître la position de chaque conseiller sur les dossiers ».

Les sessions de travail, à l’exception des discussions à huis clos, sont accessibles aux journalistes depuis 2018. Les comptes-rendus des plénières sont publiés sur le site Web de la Ville une fois que le procès verbal est adopté, mais ces réunions ne sont pas enregistrées.