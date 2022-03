Un projet de l’école Saint-Paul rayonne à l’international

Le projet scientifique d’élèves de l’école Saint-Paul a été présenté à Prague, en République tchèque, du 23 au 27 mars dans le cadre du festival international Science on Stage. L’enseignante et instigatrice du projet, Élisabeth Jobin, s’est rendue sur place pour parler de la réalisation de ses élèves de 4e et 5e année.

Nommé Basic boat building materials vs. Environment, le projet scientifique de la classe a pu être présenté communauté éducative mondiale grâce au soutien financier du Port de Trois-Rivières.

Mme Jobin est la première enseignante du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy à participer à cet événement qui regroupe les meilleures idées novatrices dans l’enseignement de la science.

L’Hebdo Journal a pu s’entretenir avec l’enseignante, vendredi dernier, alors qu’elle était sur place. « Il doit y avoir une bonne centaine de projets qui sont mis en lumière dans le cadre du festival, a-t-elle constaté. On est 34 pays différents. On a chacun notre kiosque. Ça nous permet de voir ce que les autres ont fait. C’est très inspirant. »

Pour leur part, les élèves de l’école Saint-Paul ont construit six petits bateaux écoresponsables à partir de matériaux recyclés. Pour y arriver, ils ont appris les bases du développement durable, ont découvert l’impact de l’utilisation de certains matériaux sur l’environnement, ont parfait leurs connaissances sur la flottabilité de ceux-ci et ont visité le parc portuaire, où ils ont pu échanger avec du personnel navigant.

« La base du projet, c’est vraiment le développement durable, précise Mme Jobin. On a même calculé l’empreinte écologique des élèves pour leur faire comprendre l’importance de prendre soin de notre planète et les aider à faire des choix éclairés. »

Un projet rassembleur

C’est Mme Jobin qui a eu l’idée de monter ce projet afin de participer au festival international Science on Stage. « Je nous ai inscrits au festival en septembre parce que j’avais envie de créer un projet rassembleur entre les élèves de 4e et 5e année, explique-t-elle. Ce ne sont pas les mêmes notions apprises en science pour les deux niveaux, mais j’avais quand même envie de trouver un moyen de mettre tout ça en commun. »

Les notions scientifiques ont été au coeur de l’expérience, mais à elles se sont aussi greffées plusieurs autres notions. « Il a été question, entre autres, de français, de mathématique et de motricité fine, énumère Mme Jobin. On a travaillé sur le projet pendant environ un mois et demi. »

En petits groupes, les élèves ont créé six bateaux. Ils ont notamment utilisé des bouteilles recyclées et de vieux vêtements. Chacune des créations mesure entre 20 et 30 centimètres.

De nombreuses retombées

En plus d’accentuer la fierté des élèves, les retombées de cette participation à ce festival international sont nombreuses. Du côté pédagogique, les conférences lors de l’événement et les présentations des projets provenant de tous les pays sont enrichissantes et inspirantes pour l’enseignante.

De plus, les élèves de Mme Jobin ont pu découvrir le rôle que joue le port de Trois-Rivières dans la communauté ainsi que certains métiers qui s’y rattachent. À cela s’ajoutent également des notions importantes en terme de développement durable.