Un prix des plus significatifs pour Yan Milot

Copropriétaire et depuis peu directeur général de l’entreprise trifluvienne MVC Océan, Yan Milot a remporté récemment le prix Radisson dans la catégorie Jeune personnalité d’affaires. Cette récompense l’a touché droit au coeur, d’autant plus qu’un de ses amis, aujourd’hui décédé, avait travaillé avec son équipe pour soumettre sa candidature.

« C’était tout à fait inattendu, raconte d’entrée de jeu M. Milot. Ce sont des gens avec qui je travaille qui ont déposé ma candidature. Je ne le savais même pas. Un matin, j’ai vu le dossier de candidature sur mon bureau. C’est là que j’ai su que j’étais en nomination. Cette récompense-là est encore plus grande que le prix gagné parce que c’est une vraie belle marque de reconnaissance et d’appréciation de la part de mon équipe. »

Depuis peu, M. Milot est directeur général de la compagnie qu’il dirige avec son frère Kévin. L’entreprise a beaucoup progressé ces dernières années et c’est selon lui l’une des raisons qui ont poussé son équipe à soumettre sa candidature.

« Comme entrepreneur, on voit toujours ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait être fait différemment. Je pense que l’idée était de mettre en lumière les efforts déployés, ce que je suis en train de devenir comme directeur général, dit-il. J’achève un parcours à l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Je pense que je suis beaucoup dans l’écoute et l’esprit d’équipe. Je laisse aussi une grande marge de manœuvre aux employés. »

Un prix encore plus important

La veille de l’annonce de sa nomination au Gala Radisson, M. Milot a appris le décès de son ami Marc-André Verrette, le psychologue du travail et des organisations, avec qui il travaillait. « Je sais qu’il y est pour beaucoup dans ce prix et ça me touche encore plus étant donné les circonstances, confie-t-il. Derrière ce prix, il y a de belles personnes qui croient en moi et qui m’apprécient et c’est ça le plus beau des prix à mes yeux. »

Frères en affaires

MVC Océan œuvre depuis plus de 50 ans dans le domaine des travaux sous-marins. L’entreprise fondée par Maurice Van Caenegem en 1970 a été dirigée par le scaphandrier Yves Bécotte jusqu’à l’arrivée des frères Yan et Kévin Milot, en 2014.

« On a toujours baigné dans le monde de l’entrepreneuriat, raconte Yan Milot. Notre grand-père a fondé l’abattoir à Yamachiche et notre père a pris sa relève. On vient d’une famille d’entrepreneurs et on avait ce désir d’avoir une entreprise ensemble. »

Après quelques années à travailler pour l’entreprise familiale, ils ont entamé des recherches dans le but de devenir propriétaires. « Ce qu’on voulait, c’est une entreprise avec un fort potentiel de croissance, soutient M. Milot. On a été attiré par MVC Oécan pour plusieurs raisons, notamment parce que c’est un secteur de niche. »

Depuis leur arrivée, ils ont acheté plusieurs embarcations, dont quatre très grosses, ce qui leur a permis d’élargir leur gamme de services et d’aller chercher de nouveaux clients. C’est d’ailleurs avec ce même objectif qu’ils ont acquis l’an dernier Aquapera.