Un premier festival de laine au parc des Chenaux

Tricoteuses et amoureux de la laine, inscrivez à votre agenda que le tout premier festival de laine de la région, La Folie des Fils, se tiendra au parc des Chenaux de Trois-Rivières les 3 et 4 septembre, de 10h à 17h.

« Le but du festival, c’est de faire connaître le tricot, les fibres, les boutiques et les artisans, explique Chantal Trempe, instigatrice et présidente du festival. Il y en aura pour tous les goûts. On veut montrer les bienfaits du tricot et mettre en valeur les artisans d’ici qui font vraiment de belles choses. Ça leur permet aussi de vendre leurs créations. »

Pendant le festival, il y aura des cours de tricot et de crochet, de la confection de macramés et des rouets, dont un électrique. Il y aura également des ateliers parents-enfants.

« On tenait à ce qu’il y ait un volet familial, mentionne Brigitte Germain du comité organisateur. Ce sera des ateliers pour les jeunes de 7 à 11 ans. On apprendra aux enfants à faire du tricotin. Ils pourront se faire des barrettes pour les cheveux ou encore des porte-clés, par exemple. Ils pourront repartir avec leur création. Chaque atelier va durer environ une heure. On souhaite développer de l’intérêt et attirer les familles. »

En partenariat avec l’organisme Com’Femme, il sera également possible de tricoter des prothèses en laine pour les femmes ayant subi une mastectomie. Les nichons tricotés sont des prothèses douces, légères et confortables. Ils sont fabriqués à la main par des femmes bénévoles ayant à cœur la cause du cancer du sein. « Les patrons seront fournis et les gens qui désirent en tricoter seront accompagnés au besoin », précise Line Thibeault du comité organisateur du festival.

De plus, des animaux seront sur place durant le festival, dont des moutons et des chèvres. Les personnes intéressées à suivre les développements du festival sont invitées à consulter l’événement Facebook « Festival La Folie des Fils ».