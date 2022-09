Un premier colloque régional en innovation 

SHAWINIGAN. C’est au Digihub Shawinigan que se déroulera le premier colloque régional en innovation le 27 octobre prochain sous le thème « Reste dans la course, INNOVE! » présenté par l’Économie du savoir Mauricie (ESM).

Les entreprises, les centres de recherche, les cégeps et universités, les organismes de soutien aux entreprises sont ciblés pour la tenue de ce colloque. « Avec un nombre de 150 à 250 participants, on serait content et le colloque serait une réussite. Nous avons une capacité d’accueil de 350 personnes au Digihub », commente Jacinthe Béland, responsable des communications et du marketing à l’ESM.

Le colloque vise à démystifier et promouvoir l’innovation, à optimiser les connaissances des entrepreneurs et des gestionnaires d’entreprises en matière d’innovation, à promouvoir les services et leviers régionaux disponibles pour soutenir les entreprises dans leurs démarches d’innovation, à créer des partenariats et des alliances entre les acteurs de l’écosystème et les entreprises, et à optimiser la connaissance de l’écosystème mixte régional en innovation.

« Parfois, les centres de recherche doivent se réunir afin de partager leur savoir. Il existe plusieurs enjeux pour les entrepreneurs dans les prochaines années, et une des façons de s’en sortir c’est en innovant. Il y a différentes façons d’innover comme de revoir un modèle d’affaires. Le colloque sera l’opportunité pour les entreprises d’obtenir de bons conseils », exprime Simon Charlebois, président de l’ESM.

La journée débutera avec Steeve Carpentier, entrepreneur et ironman bien connu dans la région qui partagera plusieurs conseils.

Le programme enchaîne avec un panel qui met de l’avant des projets d’innovations réalisés par des entreprises, en collaboration avec les centres de recherches de la Mauricie. Ce panel vise à faire découvrir les nombreux avantages pour les entreprises de faire affaire avec un partenaire de recherche.

En après-midi, on retrouve un second panel regroupant trois entrepreneurs de la région qui sont passés par un processus d’innovation dans leur entreprise. Les participants pourront en apprendre davantage sur les bénéfices d’innover, les retombées, la préparation, les alliées, le financement, la gestion du changement et les différentes étapes.

Par la suite, les participants devront choisir deux ateliers parmi les suivants :

1. La planification stratégique, incontournable pour faire avancer l’entreprise, avec

Doryna Girard, E-potentiel et Isabelle Martin, Inno-centre.

2. Les nombreuses façons de financer un projet d’innovation, avec Geneviève Pellerin,

Économie du savoir Mauricie et Julie Gagnon, Investissement Québec.

3. Augmenter sa productivité en contexte de pénurie de main-d’oeuvre, avec Sébastien

Gamache, professeur en génie industriel à l’UQTR.

4. L’intelligence artificielle dans votre entreprise, avec Jean-Sébastien Dessureault,

Formateur-chercheur, Cellule Expertise Robotique et Intelligence Artificielle au Cégep de

Trois-Rivières.

5. Le volet humain dans la gestion du changement, avec Marili B. Desrochers, Coefficient

RH.

6. Numériser l’expérience client et automatiser votre processus de vente pour

accélérer la croissance de votre entreprise avec Nicolas Barrière, Guarana Marketing.

7. Commerce électronique, par où commencer pour innover, avec Jonathan Poliquin,

Natifs

La journée se terminera avec un cocktail réseautage.

Pour consulter la programmation détaillée et pour s’inscrire, les personnes intéressées sont invitées à consulter le site internet economiedusavoir.com dans la section Nouvelles et événements.