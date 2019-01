Un nouveau feu de circulation sera installÃ© sur le boul. des Chenaux

Crédit photo : Google Maps

Un feu de circulation sera installé à l’intersection du boul. des Chenaux et de la rue des Balkans au cours des prochains mois.

Cela répond notamment à une demande de plusieurs résidents du secteur, tout comme des commerçants et des promoteurs du district commercial Le Citadin.

«Le nouveau McDonald va s’établir sur le coin. Le flot de circulation sera plus important et on le ressent déjà. On voit qu’il y a plus de circulation. Les quartiers résidentiels de ce secteur sont encore en croissance. Ça devenait nécessaire pour assurer la sécurité des gens et des automobilistes à cet endroit», explique Valérie Renaud-Martin, conseillère du district des Carrefours.

«C’est une zone de 70 km/h. Ça roule vite. Il n’y a pas encore eu d’accident majeur, mais il ne faut pas attendre que ça se produise pour réagir», ajoute-t-elle.

Le feu sera synchronisé avec celui qui se trouve à l’intersection des boul. Parent et des Chenaux afin de ne pas nuire à la fluidité de la circulation, une condition essentielle aux yeux de la conseillère municipale, considérant que les dernières études de circulation dans ce secteur font état du passage d’environ 50 000 véhicules tous les jours sur le boul. des Chenaux.

«La mise en place d’un feu de circulation est l’approche la plus accessible, souligne Mme Renaud-Martin. On avait aussi émis l’idée d’un carrefour giratoire. On a vérifié si c’était possible, mais malheureusement, ça aurait empiété sur le milieu humide qu’est le boisé de l’autre côté de la rue. Les normes du ministère de l’Environnement sont très sévères au sujet des zones humides. On aurait eu peu de chance d’obtenir un certificat d’autorisation si on détruisait un milieu humide.»

Cet investissement de 856 000$ inclut également l’ajout d’une voie de virage protégée, ainsi que la construction d’îlots centraux. La voie de virage protégée permettra un virage plus facile vers la rue des Balkans sans bloquer la circulation.

Les plans et devis seront réalisés au cours des prochains mois. À la Ville, on espère une mise en fonction d’ici la fin de l’année 2019.

Quant aux piétons, ils ont invités à circuler sur le trottoir qui passe par le boul. Parent et la rue des Alpes pour une meilleure sécurité.