Un nom pour le parc linéaire?

Le comité de toponymie de la Ville de Trois-Rivières évalue la possibilité de nommer le parc linéaire parc linéaire des Atikamekws.

Cette réflexion fait suite à l’aménagement du parc linéaire des Coteaux. « On avait déjà un premier parc linéaire et la nécessité de le nommer est venue lorsque cet autre lieu similaire, le parc linéaire des Coteaux, a été désigné. Le premier parc linéaire est un parc important. C’est comme une colonne vertébrale du nord au sud et c’est un lieu de plein air et de déplacement. Il est un symbole important », souligne Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades et président du comité de toponymie de la Ville de Trois-Rivières.

Le comité a ainsi soulevé l’idée d’y associer un toponyme représentant un élément fondateur de la ville en s’inspirant des éléments qui se trouvent dans les armoiries de Trois-Rivières. C’est dans les trois poissons – des corégones – que le comité a trouvé son inspiration, puisque ces poissons sont aussi le totem des Atikamekws qui ont été les premiers occupants des lieux.

« C’est un projet intéressant, commente le maire Jean Lamarche. Le comité de toponymie a envie d’aller de l’avant avec ce projet et c’est loin d’être une mauvaise idée de mettre de l’avant la valeur des premières nations sur leur territoire. Il reste différents détails à compléter, mais le fait que le Centre d’amitié autochtone trouve l’idée intéressante, c’est très positif. »

Le comité de toponymie poursuivra ses démarches en ce sens.