Un Festival de l’Assomption qui promet

Toujours aussi populaire et rassembleur année après année, le Festival de l’Assomption sera de retour au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, du 7 au 15 août prochain.

C’est sous le thème » Espérant contre toute espérance « , inspiré par ces deux dernières années de pandémie, que se déroulera l’édition 2022. Ce dernier rappelle qu’il faut espérer même lorsque tout semble perdu et qu’il est particulièrement difficile de trouver des raisons d’espérer.

Sur le plan spirituel, un prédicateur différent chaque jour prêchera deux célébrations sur un thème spécifique, toujours en lien avec le thème maître. Chaque journée se terminera avec une procession aux flambeaux dans un tout nouveau parcours, à même les jardins sur le bord du fleuve Saint-Laurent.

S’ajoutent aux célébrations des messes dominicales, anglophones, hispanophones et créoles, un chemin de croix animé, ainsi qu’une soirée de prières, des ateliers offerts par la Société biblique canadienne et une bénédiction des malades, entre autres.

Les visiteurs auront également droit à une conférence de Martin Yelle et Vincent Painchaud, accompagnateurs spirituels au CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec, intitulée » Accompagner l’espérance « . Ils seront accompagnés de William Beaudoin, travailleur social et coordonnateur du centre de jour de la Maison Victor-Gadbois, de Saint-Mathieu-de-Beloeil.

La journée dédiée à la famille aura quant à elle lieu le samedi 13 août. Il y aura des ateliers de cirque, des parcours de mobilité, des séances de maquillage et un diner hot-dogs et slush à coût modique.

En spectacle

Le volet culturel n’a pas été négligé lui non plus. « On est de retour avec une programmation culturelle gratuite, diversifiée et qui va faire du bien à l’âme « , a lancé Linda Sévigny, responsable aux événements et à la culture. En effet, plusieurs artistes sont au menu pendant le Festival. Le duo Olivier Fillion et Mathieu Fortin (7 août/15h) y sera, en voix et au piano, tout comme les frères de 10 ans et 20 ans, Louis-Jacob Chandonnet et Julien Chandonnet (10 août/18h30), à la harpe et au violon.

Les gens auront aussi droit à une prestation de Wooden Shape (11 août/20h), qui a représenté le Canada au Festival international de Musique universitaire, en France, du chanteur haïtien Stanley Toussaint (14 août/17h), et de l’interprète Rita Tabbakh (12 août/20h), qui a participé à La Voix et à plusieurs comédies musicales depuis.

Le Festival va également lancer une exposition originale retraçant des femmes influentes de différentes cultures et religions ayant eu une quête mystique au cours de leur vie. Elle sera intitulée » Un trésor bien gardé, les femmes et la mystique « . Cette exposition se veut une initiative de la commissaire Marie-Hélène Naud.

Le 13 août, dès 15h, sera présentée une pièce de théâtre intitulée » Mary Jones, je veux une bible! « , tandis que des spectacles gospel sont aussi à l’horaire, notamment » Move and Sing « , avec la soliste Anick St-Pierre (13 août/20h), et la Chorale gospel Maison InterCD et la Troupe Éclat de Brooklyn (14 août/20h).