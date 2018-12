Un ensemble pour faire son gin artisanal

Crédit photo : Audrey Leblanc

TROIS-RIVIÈRES. L’entrepreneur trifluvien Martin Dugré a créé un ensemble qui permet de faire son propre gin artisanal à la maison. Son produit, déjà vendu un peu partout au Canada, vient tout juste de faire son apparition à la SAQ.

L’ensemble contient les accessoires et ingrédients nécessaires à la fabrication de 750 ml de gin maison. On y retrouve également les instructions et une charte de réussite qui permet de comparer la couleur du gin obtenue à celle souhaitée.

«Je voulais quelque chose qui soit à la fois bon au goût et facile à faire, explique M. Dugré. Si tu suis les étapes et que tu respectes les quantités, tu ne peux pas te tromper. Je propose une technique de macération, qui est une technique vieille comme le monde. Les herbes doivent macérer 36 heures dans un alcool neutre.»

«Les épices que j’utilise sont presque toutes biologiques, ajoute ce dernier. Tout est assemblé à la main dans mon sous-sol. L’ensemble vendu à la SAQ vient avec de l’alcool neutre. Par contre, les gens qui achètent en ligne doivent se procurer leur alcool neutre. Pour leur faciliter la tâche et encourager l’économie locale, je leur suggère un produit de la Distillerie Mariana de Louiseville.»

Le concept développé par Martin Dugré est axé sur le partage. C’est pour cette raison que l’ensemble contient deux bouteilles de 375 ml. «Tu peux en garder une et offrir l’autre», précise-t-il.

Et pour ceux qui veulent tester plusieurs saveurs, il est possible d’acheter en ligne des recharges d’épices. Trois saveurs sont disponibles présentement, soit Expérience Citron & Grains du Paradis, Expérience Pétales de Rose & Concombre et Herbes et base de baies de Genièvre.

L’aventure Ginius

Depuis déjà quelques années, Martin Dugré germait l’idée de produire et vendre son gin. «Je faisais déjà mes recettes à la maison, mais je n’aimais pas l’idée de seulement pouvoir vendre mes produits à la SAQ. Je ne voulais pas dépendre d’un seul client. Puis, un moment donné, j’ai complètement changé mon fusil d’épaule. J’ai viré ça de bord et j’ai décidé de faire un ensemble pour que les gens puissent en faire à la maison», raconte-t-il.

De fil en aiguille, son projet a grandi. Il a mis sur pied son site Internet et a réalisé ses premières ventes il y a environ deux ans. Maintenant, son entreprise a le vent dans les voiles. Gageons que son sous-sol sera bientôt trop petit pour répondre à la demande.

Pour consulter les produits et en apprendre plus sur l’entreprise : https://www.ginius.ca/