Un burger pour une bonne cause

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. Encore cette année, le restaurant Archibald de Trois-Rivières offrira à la Fondation InterVal 1 $ par burger vendu dans son restaurant jusqu’au 30 novembre.

Les dollars amassés par la vente de burgers Archibald serviront à soutenir financièrement de nombreux usagers ayant un handicap physique qui font une demande d’aide financière à la Fondation InterVal, que ce soit pour défrayer des camps de vacances spécialisés, du répit parental, des aides techniques, des équipements adaptés et des équipements sportifs adaptés.

Archibald Trois-Rivières et la Fondation InterVal invitent donc toute la population à prendre part à l’événement et à manger des burgers pour une bonne cause.