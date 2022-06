Trois Trifluviens reçoivent une distinction prestigieuse

Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières, Michel Lemay, vice-président de la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite, et Ivan Alonso Suaza, directeur général du SANA de Trois-Rivières, ont reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel à l’occasion d’une cérémonie tenue en présence de leurs proches mercredi soir.

La Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec vise à reconnaître les accomplissements exceptionnels d’une personne ou d’un organisme.

« On vient souligner des moments importants de l’histoire de notre ville. Ça permet de constater que l’histoire de Trois-Rivières est cousue d’hommes et de femmes de grande qualité. Aujourd’hui, l’implication de ces trois hommes est saluée et reconnue », commente le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Gaétan Boivin est arrivé à la tête du Port de Trois-Rivières en 2006 avec l’intention d’assurer le positionnement et le développement de l’institution qui célèbre ses 140 années d’existence en 2022. « L’esprit d’innovation occupe une place importante au Port de Trois-Rivières, indique Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. Quand les pâtes et papiers ont perdu de l’importance dans le transport maritime, il a contribué à trouver autre chose pour le combler. »

Très impliqué dans la région, M. Boivin siège notamment sur le conseil d’administration de la Fondation RSTR et celui de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il s’est également impliqué à titre de président d’honneur de plusieurs campagnes de financement pour des organismes de bienfaisance, le plus récent étant le Brunch-bénéfice de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

« Cette médaille appartient à beaucoup de monde, commente le président-directeur général du Port. J’ai la chance d’être bien entouré et de travailler avec des collègues et des amis exceptionnels. Je me sens privilégié. Toutes ces personnes qui ont gravité autour de moi et qui ont partagé ma vie, c’est grâce à elles qu’on réalise ce qu’on réalise. »

Pour sa part, Michel Lemay s’est engagé dès les premiers instants de la crise de la pyrrhotite pour venir en aide aux victimes, comme lui. Il est aujourd’hui vice-président de la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite. « Ça fait 13 ans. Ça a toujours été un travail d’équipe. Le dossier a avancé et il continue d’avancer, notamment grâce au maire, à nos députés, aux membres du conseil d’administration, à Me Pierre Soucy et à Brigitte Trahan, du Nouvelliste, qui nous suit depuis le début. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire avancer le dossier et aussi à ma famille qui a vécu et subi tout ça », témoigne M. Lemay.

Ivan Alonso Suaza est quant à lui arrivé à Trois-Rivières avec sa famille en 2000, ayant dû quitter sa Colombie natale. Son intégration fait figure d’exemple à travers la ville. Aujourd’hui, c’est lui, en compagnie de son équipe du Service d’accueil des nouveaux arrivants, qui vient soutenir les immigrants qui arrivent dans la Cité de Laviolette afin de favoriser leur intégration et les accompagner dans le processus.

« C’est avec fierté, mais aussi beaucoup d’humilité que j’accepte cet honneur. Je me dis que si quelqu’un nous trouve exceptionnel, c’est parce qu’on est entouré de personnes exceptionnelles », lance M. Suaza en rendant hommage à sa famille qui assistait à la cérémonie. « Tout ça n’est pas le travail d’une seule personne. Le SANA, c’est aussi des employés, des bénévoles, un conseil d’administration. »