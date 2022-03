Travaux majeurs: plus de 260 M$ investis pour le pont Laviolette

MAURICIE – CENTRE-DU-QUÉBEC. Des travaux majeurs débuteront dans les prochains mois sur le pont Laviolette afin d’y remplacer la dalle centrale qui se dégrade actuellement de façon importante. Des travaux préparatoires sous la structure seront exécutés dès l’automne 2022 afin de permettre la seconde phase, celle du remplacement de la dalle principale de 1,4 km, qui s’échelonnera de 2023 à 2025.

Les travaux préparatoires seront effectués sous le tablier et comprendront la protection de divers équipements ainsi que la mise en place des plateformes nécessaires aux travaux de remplacement de la dalle.

En échelonnant les travaux, le ministère des Transports s’assure ainsi de limiter les répercussions sur la circulation. Les travaux se dérouleront de nuit et lors de périodes durant lesquelles le ministère estime que moins de véhicules empruntent le pont, par exemple lors des vacances de la construction.

Ce projet, qui représente un important investissement de 261,1 M$, permettra d’assurer la pérennité de la structure, dont la dalle centrale d’origine qui arrive à la fin de sa vie utile. Rappelons que les dalles des approches du pont ont été remplacées en 2006 et en 2007.

En raison de l’emplacement stratégique du pont, aucune fermeture complète de la structure n’est prévue dans le cadre du projet. Un arrimage a aussi été amorcé avec différents partenaires clés, notamment les services d’urgence, afin d’assurer une bonne collaboration tout au long du chantier.

« Avec un volume quotidien de près de 42 000 véhicules, le pont Laviolette est essentiel à la mobilité des personnes et des biens des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et même de l’Estrie. Je suis donc très fier d’annoncer ces travaux majeurs qui permettront d’assurer un lien interrives sécuritaire et fonctionnel », affirme François Bonnardel, ministre des Transports.

« En plus de réduire les coûts d’entretien au cours des prochaines années, cette solution s’avère aussi la plus viable, puisque la durée de vie de la dalle, après remplacement, est estimée à 70 ans. Notre gouvernement accorde une place importante à la sécurité et à la prospérité des régions, et nous le démontrons une fois de plus avec cet investissement majeur », ajoute le ministre.

En plus du remplacement de la dalle centrale, des travaux majeurs d’asphaltage sont prévus dès le printemps 2022 sur l’ensemble des 2,7 km du pont Laviolette.

Doublement de l’autoroute 55

Les travaux préparatoires pour le doublement de l’autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie devraient débuter d’ici la fin de l’année. Le projet consiste à doubler les voies sur 27,1 km, à ajouter une séparation physique entre les deux directions et à réaménager les quatre intersections à niveau situées sur ce tronçon.

On se rappelle que le projet de doublement de l’autoroute 55 a pour objectifs d’accroître la sécurité des usagers de la route, d’augmenter la fluidité de la circulation sur le tronçon ciblé et d’améliorer l’infrastructure de l’autoroute 55.

Lucie Allard est persuadée que, malgré que les travaux du doublement de la 55 et du pont Laviolette se dérouleront en parallèle, la circulation ne devrait pas être entravée de manière considérable. « De ce que j’ai compris pour les travaux de la 55, ils commenceraient dans la portion sud, alors je m’en remets aux équipes du ministère des Transports », mentionne la mairesse de Bécancour.

En prévision de la venue de ces travaux de doublement, la Ville de Bécancour avait demandé en juillet 2021 un échangeur à la hauteur du chemin Forest afin de mieux desservir le secteur. Sans cet échangeur, la circulation devra être détournée par le boulevard de Port-Royal. « Ce n’est pas une voie qui pourrait actuellement permettre autant de circulation. Il faut également garder un accès au périmètre urbain à Précieux-Sang; il y a une école, une résidence pour ainés. C’est une route du ministère d’ailleurs, il faut absolument qu’elle soit accessible via un échangeur », plaide Lucie Allard.

Aucune décision n’a encore été prise et le ministère des Transports est toujours en discussion avec la Ville de Bécancour. Il y aura d’ailleurs une résolution du conseil municipal qui sera adoptée lundi prochain à ce sujet.