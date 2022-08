Travaux d’urgence mardi en raison d’un bris d’aqueduc

Des travaux d’excavation seront réalisés en urgence mardi (2 août), dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, en raison d’un bris d’aqueduc survenu à l’intersection de la rue Fusey et de la rue Duplessis.

Ces travaux entraîneront une entrave majeure à la circulation dans ce secteur de 7h à 20h.

Une seule voie sera disponible à la circulation sur la rue Fusey dans les directions est et ouest. Il y aura aussi une entrave à la circulation sur la rue Duplessis, entre le boulevard Thibeau et la rue Fusey. Un détour sera possible par le boulevard Thibeau, ainsi que par la rue Fusey et la rue Rochefort.

Des signaleurs seront présents aux intersections concernées. (M.E.B.A.)