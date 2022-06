Travailleurs étrangers temporaires : mandat élargi pour l’Escouade prévention

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) annonce que l’Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers temporaires (TET) sera désormais permanente, et que son mandat auprès des travailleurs et employeurs qui recourent à ses services sera élargi.

Lancées par la CNESST et déjà présentes dans le secteur agricole depuis 2019, les activités de prévention et d’accompagnement de l’escouade seront bonifiées et se déploieront désormais dans plusieurs secteurs d’activité économique, dont le commerce de détail, le secteur manufacturier, l’hébergement, la restauration, la transformation alimentaire, la gestion de sociétés et d’entreprises et les soins de santé. Autre nouveauté : un éventail de services seront offerts tout au long de l’année, plutôt que concentrés en saison estivale.

Les activités de l’escouade se déclineront en deux volets :

– Des ateliers d’information sur les normes, la santé et la sécurité du travail offerts gratuitement, notamment en espagnol, à l’attention des TET et de leurs employeurs en Montérégie, en Estrie, en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, à Laval, dans les Laurentides et dans Lanaudière;

– De l’accompagnement personnalisé, de la part de la CNESST, offert aux employeurs de TET de tous les secteurs quant à leurs responsabilités en matière de travail.

Pour y arriver, la CNESST a bonifié ses activités de prévention et d’accompagnement visant à aller au-devant de ses besoins. L’Escouade prévention auprès des TET permet d’offrir un service flexible et adapté à la réalité des milieux de travail afin de les soutenir dans la compréhension et l’application des droits et obligations en matière de travail. Le déploiement de l’escouade se fera de façon graduelle dans toutes les régions du Québec d’ici le printemps 2023.

Les ateliers d’information de la Mauricie-Centre-du-Québec seront offerts par Anne-Julie et Carolina, qui sont impatientes de se rendre dans les milieux de travail pour partager leur intérêt pour les normes, l’équité, la santé et la sécurité du travail, et ainsi contribuer à rendre les milieux de travail plus justes et sécuritaires. (A.L.)