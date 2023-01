Sur ton X: « C’est vraiment un moment pour échanger avec le futur employé afin de mieux préparer son arrivée »

Le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec a lancé ce matin l’événement « Sur ton X » où plus de 200 futurs infirmiers et infirmières auxiliaires y sont attendues cette semaine.

En effet, pas moins de 125 futurs infirmiers et 75 futurs infirmiers auxiliaires auront rendez-vous au Centre multiservices Saint-Joseph pour l’occasion.

« Il s’agit d’un événement immersif organisé spécialement pour orienter et soutenir nos futurs professionnels de la santé vers un cheminement de carrière tenant compte de leurs forces et de leurs objectifs. On parle ici d’étudiants qui sont déjà embauchés par le CIUSSS MCQ et qui termineront leurs études en mai prochain », lance d’abord Julie St-Onge, directrice adjointe des soins infirmiers.

« Chaque étudiant avait à se choisir une plage horaire afin de se présenter, en groupe, à une visite du CHAUR sous forme de parcours. Dans la première portion de l’activité, c’est vraiment une immersion de l’étudiant et il fera face à des mises en situation, notamment. Pour ce qui est de la deuxième portion, il s’agit de rencontres avec les ressources humaines et avec la direction des soins infirmiers. On peut alors répondre aux questions et leur expliquer comment ça va se passer cet été, et dans quel secteur ils pourraient se retrouver. C’est vraiment un moment pour échanger avec le futur employé afin de mieux préparer son arrivée. »

« Sur ton X » se tiendra du 5 au 10 janvier. Il s’agit de la 7e édition organisée par le CIUSSS MCQ, mais de la première édition sous cette appellation.

« On tenait une activité semblable à chaque année depuis 7 ans, mais ce sera la première fois sous le titre « Sur ton X ». On a voulu apporter ce changement parce que le thème est différent, les modalités sont différentes et les objectifs sont différents également. On a dû revoir plusieurs modalités après la pandémie. On demeure le seul endroit au Québec à offrir cette formule, même si d’autres établissements procèdent aussi à des journées d’intégration ou d’information », ajoute Mme St-Onge.

Rappelons que le CIUSSS MCQ offre divers emplois à l’année. Pour plus de détails, visitez le https://www.travaillerensante.com/.