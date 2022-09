Steven Roy Cullen et Marjolaine Trottier s’engagent à soutenir la création de ressources basées sur l’approche de Carpe Diem

Les candidats solidaires Steven Roy Cullen (Trois-Rivières) et Marjolaine Trottier (Champlain) se sont engagés à soutenir la création de ressources pour personnes âgées fondées sur l’approche Carpe Diem dans la région et ailleurs au Québec.

« Québec solidaire mise sur les soins à domicile, mais vient un temps où il faut envisager l’hébergement dans une résidence avec services, une résidence pour personnes âgées (RPA). L’approche Carpe Diem fait école en Europe où le modèle est reproduit. Il est temps que cette approche fasse également école au Québec », lance M. Roy Cullen.

C’est pourquoi les candidats solidaires veulent soutenir la création de RPA coopératives et à but non lucratif. Un gouvernement solidaire accorderait 70 % des nouvelles certifications à des RPA fondées sur ces modèles.

« Les entreprises d’économie sociale priorisent la mission sociale et utilisent les profits pour rendre un meilleur service. C’est un modèle idéal pour l’hébergement des personnes aînées, souligne le candidat trifluvien. Aujourd’hui, 50 % des logements offerts en RPA appartiennent à cinq grands joueurs, dont Chartwell. Les entreprises propriétaires des RPA sont très majoritairement des groupes d’investisseurs ou des fonds de placements immobiliers. Cette réalité implique nécessairement qu’on essaie de tirer le maximum de marge de profits des services rendus aux résidents et résidentes. »

« Dans certains cas, on est en droit de se poser la question à savoir si ça n’affecte pas la qualité des services ou la qualité des repas offerts, ajoute M. Roy Cullen. Dans d’autres cas, les services sont de qualité, mais les prix sont hors de portée pour la majorité des personnes aînées dans notre population. »

De l’aide pour les proches aidants

Les candidats solidaires ont également annoncé de l’aide pour les proches aidants. « Québec solidaire reconnaît que les personnes proches aidantes ont elles-mêmes besoin de soutien pour soutenir leurs proches. Elles ont besoin de répit, d’aide pour faire les courses et pour briser l’isolement social, mentionne Mme Trottier. Ainsi, pour l’organisation des services, Québec solidaire favorisera une complémentarité entre des CLSC bonifiés 24/7 et les organismes communautaires. »

Sur le plan financier, Québec solidaire entend créer des allocations pour les proches aidants, qui s’ajouteront au crédit d’impôt actuel. « C’est donc 380 M$ par année que nous allons investir pour les proches aidants », précise Mme Trottier.