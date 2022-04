SPA Mauricie: moins d’abandons d’animaux en 2021

La SPA Mauricie constate que l’effet de la pandémie n’a, jusqu’à maintenant, aucun impact sur le nombre d’animaux confiés en abandon. Les abandons ont même diminué de 16% en 2021 par rapport à 2019.

Par ailleurs, en 2021, ce sont 2880 animaux qui ont pu trouver une nouvelle famille grâce aux adoptions et transferts de refuge, soit 2181 chats, 517 chiens et 182 lapins et petits animaux.

Le réaménagement des chatteries du refuge de Trois-Rivières et du refuge de Shawinigan ont permis d’optimiser l’espace et d’ajouter de nouveaux modules de cages. En trois ans, près de 300 nouvelles cages ont été ajoutées pour favoriser le confort des chats et des chatons.

L’organisme a également lancé un nouveau programme d’adoption humanitaire permettant de placer à l’adoption des chats et des chiens ayant besoin de soins particuliers en raison d’une condition médicale diagnostiquée par l’équipe vétérinaire. Ces animaux étaient autrefois transférés vers des refuges spécialisés. Ce nouveau projet a permis d’aider 67 animaux en leur donnant une seconde chance.

Rappelons aussi que plusieurs territoires desservis en Mauricie et au Centre du Québec se sont ajoutés dans la dernière année, portant le nombre de villes et municipalités desservies par la SPA Mauricie à 27.

Le nombre d’animaux saisis suite à des interventions en vertu du règlement municipal sur la garde d’animaux est passé de 96 animaux en 2019 à 303 animaux en 2021. Les interventions ciblées des patrouilleurs/inspecteurs de la SPA Mauricie en collaboration avec les nouvelles municipalités desservies ont permis de régulariser plusieurs dossiers qui étaient non résolus, faute de ressources expérimentées avec les animaux auprès des municipalités sans entente avec la SPA Mauricie.

Malgré la pandémie, l’organisation a continué de s’impliquer significativement auprès des animaux de compagnie en collaborant notamment avec la Société protectrice des animaux d’Athabaska de Victoriaville dans une important saisie de 315 animaux, dont 140 ont été accueillis, soignés et placés en adoption à la SPA Mauricie.

L’année 2021 marquait également le 45e anniversaire de fondation de la SPA Mauricie. (M.E.B.A.)