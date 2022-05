Sondage sur la qualité des soins et services reçus en santé

Jusqu’au 30 juin se déroule un sondage provincial sur l’expérience dans les soins et les services de santé.

S’inscrivant dans la démarche d’Agrément Canada, ce sondage permettra d’intégrer la voix de chaque personne pour améliorer les soins et les services. Tous les gens qui reçoivent des soins dans les différentes installations du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, à domicile ou via tout service au sein de l’organisation sont invités à donner leur avis.

Le sondage se déploie seulement en ligne au bit.ly/sondage4mcq2 et est destiné aux personnes qui reçoivent un soin ou un service de santé entre le 1er mai et le 30 juin prochain. Il est possible de le compléter pour soi ou pour un proche qui n’est pas apte à le faire.

Les résultats du sondage seront utilisés par les établissements pour mettre en place des actions afin d’améliorer l’expérience lors des différents soins et services, comme identifier des leviers d’amélioration, apporter des correctifs aux processus et produire un portrait par établissement pour la province.