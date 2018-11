Un CPE durable à Trois-Rivières

Crédit photo : Audrey Leblanc

TROIS-RIVIÈRES. Depuis quelques années, le CPE L’Arbre Enchanté pose des gestes s’inscrivant dans une vision de développement durable. Au cours de la prochaine année, l’établissement se dotera même d’une politique qui encadrera ces actions.

Situé sur la rue des Vétérans dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, le CPE accueille 73 enfants. En 2015, la directrice, Chantal Gélinas, a décidé de suivre le programme d’accompagnement et de certification en gestion durable. Ce programme offert par ENvironnement JEUnesse permet aux établissements d’implanter progressivement de saines pratiques de gestion durable.

La certification CPE durable compte plusieurs niveaux, soit démarrage, un, deux, trois et excellence. De son côté, le CPE L’Arbre Enchanté est en voie d’atteindre le deuxième niveau. «On s’est joint au mouvement parce que ça fait partie de nos valeurs, indique Mme Gélinas. On faisait déjà du développement durable bien avant ça, mais la certification nous donne un cadre pour évoluer là-dedans et accroître notre implication.»

Une foule de petits gestes sont posés au quotidien par l’administration du CPE, les éducatrices et les enfants, passant de la confection du jardin à l’utilisation de betteraves pour remplacer le sel de déglaçage.

«En 2004, on a agrandi et rénové le CPE. On a acheté des meubles en bois au lieu de ceux en mélamine, mentionne Mme Gélinas. On a aussi beaucoup de jouets faits en bois. On essaie d’être responsable dans nos achats. Au fur et à mesure, quand on a à changer un jouet, on en achète un autre qui est respectueux de l’environnement.»

«On a aussi des sacs réutilisables dans lesquels on met les vêtements sales des enfants quand il y a un dégât, ajoute cette dernière. Les sacs sont faits par une entreprise d’économie sociale qui utilise des banderoles recyclées pour les confectionner. Les parents apportent les sacs à la maison et les ramènent le lendemain. C’est une idée toute simple qui évite d’avoir recours aux sacs en plastique.»

De plus, des thermostats programmables ont été installés afin de baisser la température le soir et la nuit. Pour entretenir ses locaux, le CPE se sert de produits écologiques.

Écolo aussi lors des sorties

À l’extérieur, des bacs de jardinage ont leur place dans la cour. Ils sont munis d’un réservoir pour l’eau de pluie. Ce faisant, les plantes ont toujours suffisamment d’eau sans que quelqu’un ait besoin d’en rajouter.

«On plante et on cueille les légumes pour les manger à la collation ou faire activités culinaires, explique l’éducatrice Sophie Rocheleau. Ça permet de pratiquer la dextérité des enfants et ça leur apprend des notions d’hygiène et de saine alimentation.»

De plus, lors des sorties et des pique-niques, les groupes apportent la vaisselle du CPE au lieu d’utiliser de la vaisselle jetable.