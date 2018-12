Le premier diplôme de Thierry

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉDUCATION. L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a remis récemment un diplôme honorifique à huit étudiants bien spéciaux qui, malgré leur déficience intellectuelle, ont participé à un cours en intervention pédagogique du baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire.

Ils ont intégré la classe de Paul Gaudet durant la session qui vient tout juste de se terminer. Jumelés à de futurs étudiants, ils ont parfait leurs connaissances. Une expérience qui s’est avérée bénéfique autant pour eux que pour les étudiants du baccalauréat.

«Ce sont toutes des personnes qui font partie du plateau de travail à l’UQTR. Elles occupent un emploi ici et, en parallèle, elles suivent des cours donnés par les étudiants de Paul Gaudet», explique Marc Ayotte, coordonnateur du plateau de travail UQTR.

«Ça fait 11 ans que le plateau UQTR participe au cours à Paul, ajoute ce dernier. Ça permet de faire connaître la déficience intellectuelle aux étudiants et, eux, ça leur permet de s’intégrer au niveau universitaire. Ça fait tomber les barrières. Selon ce qu’ils veulent travailler, ils peuvent avoir des cours d’anglais, d’histoire, de géométrie, etc. C’est varié.»

Thierry Boisvert, 24 ans, de Trois-Rivières est l’un de ceux qui ont reçu un diplôme, le 7 décembre dernier. Tout sourire, il posait fièrement en tenant dans ses mains son tout premier diplôme, un symbole de persévérance et d’inclusion.

«C’est une journée bien spéciale pour lui parce qu’il voulait vraiment participer au cours donné par Paul. On choisit habituellement les personnes qui y prennent part, mais dans ce cas-ci, c’est lui qui est venu me voir pour me demander de l’ajouter à la liste», raconte M. Ayotte.

Depuis trois ans, Thierry travaille à l’UQTR. Il s’occupe de la récupération et de l’entretien ménager. «Je voulais être comme tout le monde. C’est pour ça que je voulais faire le cours à Paul. Et je veux continuer», confie-t-il d’entrée de jeu.

«Je voulais poursuivre mes études et aller plus loin dans mes connaissances, poursuit-il. J’aime apprendre de nouvelles choses et j’aime étudier. J’ai fait des cours d’histoire et de géographie. Ce que j’aime le plus, ce sont les lignes du temps, comme de savoir en quelle année est arrivée la télévision en couleur.»

En plus des nouvelles informations qu’il a apprises, cette expérience aura certainement permis à Thierry d’évoluer et d’accroître son estime personnelle.