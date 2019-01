L’Appui Mauricie injecte 18 000$ pour le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Crédit photo : Photo Archives

Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées, L’Appui Mauricie a décidé d’octroyer tout près de 18 000$ pour ses activités ponctuelles visant à informer les proches aidants d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

Derrière chaque personne atteinte se tient un ou plusieurs proches aidants, souvent des conjoints ou des enfants, mais également des amis. L’Appui Mauricie a donc lancé, en avril 2018, un appel de projets visant à encourager les organismes à proposer des projets ponctuels à l’égard des proches aidants qui soutiennent une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. En tout, ce sont cinq projets qui ont été financés, totalisant un investissement de près de 18 000$.

-La Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie organisera un dîner-conférence le 14 janvier, dès 9h, au Club de golf Métabéroutin. La conférence portera sur les deuils blancs au quotidien et sera offerte par François Gagnon, intervenant à Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie. Le coût est fixé à 15$, incluant le dîner, et les inscriptions se font via le ghislariviere@videotron.ca.

–L’Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé «Mains tendres» offrira une pièce de théâtre gratuite, le jeudi 17 janvier à 19h30, à l’Église de Yamachiche. La pièce de théâtre intitulée «Les jeudis de Sandra» sera offerte par le Théâtre Parminou. Pour vous y inscrire, composez le 819-268-2884.

-Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie tiendra une projection gratuite du film «Floride», suivie d’une mini conférence de Carpe Diem. Les activités auront lieu au Cinéma Tapis Rouge, de Trois-Rivières, le jeudi 24 janvier. Deux séances auront lieu, soit à 13h et à 19h30. Les intéressés doivent composer le 819-693-6072 (Poste 0).

-La Radio 92,9 CFUT continuera la diffusion de ses capsules informatives sur les proches aidants et sortira de nouvelles capsules et témoignages sur la réalité des aidants qui soutiennent une personne atteint de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

-La Gazette de la Mauricie déploiera plus largement sa Fanzine «Histoires Alzheimer» qui a été conçue en novembre dernier. Ce livre illustre de façon ludique et artistique des anecdotes cocasses reliées à la réalité des proches aidants de personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

Ledit projet vise à déstigmatiser la maladie, à sensibiliser la population au phénomène de la proche aidance, à mettre l’art au service des aidants et à faire connaître les ressources qui leurs sont offertes en région. Au total, le livre contient huit oeuvres réalisées par différents artistes de la Mauricie qui se sont basés sur des faits vécus.

Des outils pour les proches aidants

L’Appui pour les proches aidants d’aînés propose une sélection de ressources pour aider les proches aidants à appréhender au mieux le quotidien avec un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Ceux-ci trouveront en quelques clics tous les services disponibles dans leur région grâce au répertoire des ressources et au Service Info-aidant.

Beaucoup d’autres outils sont disponibles sur le site internet de l’Appui, au www.lappuimauricie.org.

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées touchent environ 564 000 Canadiens, avec à peu près 25 000 nouveaux cas chaque année. Selon les prévisions, d’ici 2031, on verrait une augmentation de 66 %. (JC)