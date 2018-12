Des milliers de Trifluviens paient trop cher pour leur logement

Crédit photo : Audrey Leblanc

HABITATION. Plus de 3 000 ménages trifluviens consacrent plus de la moitié de leur revenu pour se loger. C’est le portrait que dresse le Comité logement Trois-Rivières et le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

À la lumière de ces données, les deux organismes demandent aux gouvernements provincial et fédéral d’investir pour la création de logements sociaux. Leur revendication s’appuie sur les plus récentes données du 7e Dossier noir sur le logement et la pauvreté, compilé à partir de données du recensement 2016 de Statistique Canada.

«Dans une situation plus extrême, 1 000 ménages vont consacrer plus de 80 % de leur revenu au logement, soutient Marie-Claude Morin du Comité logements Trois-Rivières. C’est très loin de la norme de 30 % pour se loger et ça se fait au détriment de leurs besoins essentiels, de leur santé, de leur sécurité.»

De plus, selon les données du Recensement 2016, plus de 1 400 ménages locataires de Trois-Rivières déclaraient habiter un logement nécessitant des réparations majeures.

«La Mauricie, parmi toutes les régions administratives du Québec, est celle où le revenu des ménages locataires est le plus bas. Oui, les logements coûtent moins cher qu’ailleurs, mais les gens n’ont pas les revenus nécessaires pour se les payer sans couper dans leurs autres besoins essentiels», explique Véronique Laflamme du FRAPRU.

«Payer le loyer, ce n’est pas un choix, poursuit cette dernière. Si on ne paie pas, on se retrouve à la rue. C’est clair que si on consacre déjà plus de 50 % de notre revenu pour le loyer, on est obligé de couper ailleurs. Et couper ailleurs, c’est couper dans les besoins essentiels.»

Les gouvernements interpelés

Pour le Comité logement Trois-Rivières et le FRAPRU, il est donc essentiel qu’il y ait une plus grande offre en matière de logements sociaux. «Il y a des solutions, mais ça prend une volonté politique. Il faut plus de logements sociaux, des logements qui sont hors du marché privé et sur lesquels on ne fait aucun profit», croit Mme Morin.

«Le problème, c’est que les projets annoncés sont réalisés au compte-gouttes, renchérit sa collègue du FRAPRU. L’an dernier, moins du tiers des projets budgétés ont été réalisés. Les projets stagnent et pendant ce temps, des logements neufs et des condos se construisent, mais c’est hors de prix pour les gens à faible revenu.»

Le Comité logement Trois-Rivières a l’intention d’interpeler le ministre Jean Boulet pour le sensibiliser à la situation.

Quelques comparaisons

Au Québec, le revenu médian des ménages locataires est d’environ 37 000 $ comparativement à 29 700 $ en Mauricie. L’écart entre la province et Shawinigan est de plus de 11 000 $. À La Tuque, on parle de plus de 9 000 $ et à Trois-Rivières, de plus de 6 000 $.