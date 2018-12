Des bières québécoises pour vos soirées

Crédit photo : Audrey Leblanc

Pour vos soirées et repas des Fêtes, Olivier Groleau de la Voûte du Malt vous propose des bières du Québec. Voici ses suggestions.

Pour ton cousin de 16 ans qui attend impatiemment ses 18 ans… et la femme enceinte qui est tannée de l’eau pétillante : La Découverte de la microbrasserie Le Bockale à Drummondville. «C’est la seule bière sans alcool brassée au Québec qui est distribuée. C’est une bière désalcoolisée avec beaucoup de houblon, ce qui va apporter la saveur. Il y a des goûts tropicaux et aucune amertume.»

Pour les nouveaux beaux-parents qu’on veut impressionner : La Champagne du Nord de la Brasserie Vrooden à Granby. «À la base, c’est une bière surette qui a été vieillie en bouteille pendant un an. C’est une version double avec un taux d’alcool un peu plus élevé. On a vraiment l’impression de boire un champagne. La fermentation apporte une légèreté. Ça goûte la pomme verte et la poire. C’est une bouteille à édition limitée.»

Pour le/la pompette après un verre : La citron et gingembre de Loop mission à Montréal. «C’est tout nouveau. C’est une entreprise qui récupère les fruits et légumes qui ne sont pas assez beaux pour être vendus en épicerie pour en faire des jus et des bières. C’est un breuvage écoresponsable. C’est aussi fait à partir de pain récupéré. C’est une bière légère avec un petit côté acidulé à 3,5 % d’alcool.»

Pour ceux qui ont goûté à tout : La Georgette de la microbrasserie Ras L’Bock à Saint-Jean-Port-Joli. «Ça s’adresse aux amateurs de bières surettes. Elle a été vieillie 18 mois dans des barils de vin blanc. Ça apporte un petit côté acide, surette et vineux. C’est une bière à édition très limitée faite avec des levures sauvages.»

Pour réveiller les papilles : La Pépé de la Brasserie Dépareillée à Yamachiche. «C’est une bière qui plait à tout le monde. On peut l’offrir en cadeau les yeux fermés. Elle est bonne en appero et excellente en mangeant parce que c’est une bière brassée avec des poivres sauvages. Ça rehausse le goût des aliments.»

Tous ces produits sont disponibles à la Voûte du Malt, située sur le boulevard Jean-XXIII. Le commerce sera ouvert tous les jours pendant les Fêtes.

Par ailleurs, on vous rappelle que si vous prenez un verre de trop, Opération Nez rouge est à votre disposition pour vous reconduire à la maison en toute sécurité. Pour joindre la centrale de Trois-Rivières : 819 373-0111.