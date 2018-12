«Ça donne un sens à notre vie et à notre Noël»

Crédit photo : Audrey Leblanc

TROIS-RIVIÈRES. C’est la première fois depuis plus de 10 ans que Louise et Jean-Claude Gaboury n’ont pas pu participer à la confection des paniers de Noël chez les Artisans de la Paix. Fidèles bénévoles, ils n’en ont pas manquée une seule depuis 2006. Mais cette année, des ennuis de santé les ont obligés à passer leur tour.

«Ça nous a vraiment manqué. On a bien hâte à l’an prochain. On va être là et on va être en forme», lance d’entrée de jeu Mme Gaboury. C’est d’ailleurs parce qu’elle ne pouvait pas mettre la main à la pâte qu’elle a accepté d’accorder cette entrevue à l’Hebdo. C’est, en quelque sorte, ça façon à elle de contribuer à la cause.

«Si ça peut aider les Artisans de la Paix à avoir plus de bénévoles et si ça peut inciter les gens à donner généreusement, eh bien, j’aurai l’impression d’avoir pu aider un peu», dit-elle. Chaque année, les Gaboury attendent avec impatience l’arrivée du mois de décembre, cette période de l’année où ils offrent de leur temps pour que des familles moins fortunées passent de belles Fêtes.

«Ça donne un sens à notre vie et aussi à notre Noël en famille, confie Mme Gaboury. Notre vie à nous est belle. On a trois garçons et dix petits-enfants. Tout le monde est en santé. On ne roule pas sur l’or, mais on ne manque de rien, alors il faut redonner à ceux qui n’ont pas cette chance.»

«On fait les paniers en sachant que notre geste va rendre d’autres personnes heureuses, ajoute cette dernière. Non seulement on a du plaisir à le faire, mais on sait en plus que ça va permettre à des familles de fêter le cœur plus léger. Et ça, ça n’a pas de prix.»

Le début de l’aventure

Après avoir habité sur la Couronne Nord de Montréal pendant plus de 30 ans, Louise et Jean-Claude Gaboury sont arrivés à Trois-Rivières à l’automne 2005. À l’occasion d’un concert à la basilique, ils ont rencontré une sœur qui leur a demandé s’ils aimeraient faire du bénévolat.

«On a donc commencé à s’impliquer auprès des Artisans de la Paix, raconte Mme Gaboury. On remettait les denrées alimentaires une fois par semaine, mais est arrivé le temps des Fêtes avec les paniers et on a eu la piqûre. C’était tellement agréable de faire les paniers.»

Grâce au bénévolat, le couple s’est rapidement intégré à leur ville adoptive. «On travaille avec des gens qu’on ne connaissait pas au départ, mais avec qui on a tissé des liens et qu’on a hâte de revoir d’année en année. On partage, on a du plaisir ensemble. C’est vraiment une ambiance merveilleuse», assure Mme Gaboury.

Au fil des ans, son mari et elle ont occupé plusieurs postes. Ils ont même travaillé quelque temps dans les cuisines, mais leur coup de cœur demeure la confection des paniers de Noël. L’an dernier, Mme Gaboury a même découvert une autre facette de ce service.

«On m’a confié les inscriptions et je dois dire que j’ai vraiment adoré cette tâche, témoigne-t-elle. J’ai eu la chance d’accueillir les gens et d’échanger avec eux. C’est un autre volet qui donne encore plus de sens à faire les paniers parce que pendant la confection, tu vois les gens dans ta tête.»

Une ambiance festive

Quelque 1 800 paniers de Noël ont été distribués cette année par les Artisans de la Paix. Chacun de ceux-ci contenait des provisions et même des cadeaux neufs pour les enfants. Étalée sur trois jours, leur confection se déroule dans une ambiance festive et chaleureuse.

«L’équipe est fantastique, c’est comme une famille, mentionne Louise Gaboury. Ils nous accueillent, nous les bénévoles, comme des membres de leur famille. Ils nous organisent des pauses dans la journée avec du café et des biscuits chauds. On est traité aux petits oignons. On nous sert un repas chaud aussi. Quelqu’un qui commence à faire les paniers va revenir l’année suivante et les autres d’après. C’est comme une drogue.»

«Robert Tardif (directeur général) contribue beaucoup au bonheur qu’on a à faire les paniers. Il est rassembleur et dynamique. Il nous met de la musique de Noël, il chante et se déguise même en père Noël. C’est un party de faire les paniers, vraiment», conclut celle qui a déjà hâte de prendre part à cette fête l’an prochain.