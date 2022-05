Six propriétaires honorés pour leur réalisation architecturale

À l’occasion de la 23e cérémonie honorifique soulignant les belles réalisations architecturales à Trois-Rivières, la Ville a honoré six propriétaires pour leur accomplissement.

Dans le volet restauration, Dany Poudrier a d’abord été honoré pour des travaux à la galerie et aux ouvertures de son immeuble situé sur la rue Radisson, au centre-ville. Marie-Claude Julien a ensuite été honorée pour les importants travaux menés sur son édifice de la rue des Ursulines, un immeuble datant de 1890. Finalement, la Ville a souligné la réalisation de Noël Meunier, dont les travaux de toiture, de revêtement et de cheminée ont redonné une cure de jeunesse à sa propriété du Bas-du-Cap.

Concernant le volet rénovation de façades commerciales, Jean-Marc Tremblay et Gilles Lanouette, du Uniprix sur la rue Fusey, et Mario Beauchemin des Pâtisseries Génoises, ont tous deux étés honorés pour la réfection de leur façade commerciale. Ayant pignon sur rue dans le secteur du Bas-du-Cap, les deux propriétaires ont bénéficié du Programme de revitalisation des artères commerciales des premiers quartiers. Finalement dans le volet construction neuve en milieu ancien, la Ville a remis un certificat à Camile Leboeuf pour la construction d’un immeuble de 19 logements dans un premier quartier assujettis à un Plan d’implantation et d’intégration architecturale. L’édifice a été érigé dans le secteur de Pointe-du-Lac.