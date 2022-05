Site d’Aleris: la planification du nouveau quartier débute et vous pourriez y participer

La planification du quartier qui prendra place sur le site de l’ancienne usine Aleris, dans le Bas-du-Cap s’amorce. Une démarche de consultation citoyenne s’amorce dans les prochaines semaines pour établir les bases de ce nouveau quartier urbain durable.

Cet immense terrain de 18,5 hectares, l’équivalent d’environ 14 terrains de football, offre une belle occasion redéveloppement et revitalisation pour le Bas-du-Cap.

Dans le plan directeur de revitalisation du Bas-du-Cap, on estime que le site d’Aleris devrait être en mesure d’accueillir plusieurs centaines de logements et des espaces verts. On y précise qu’un important développement résidentiel à cet endroit contribuer à soutenir la fonction commercial de la rue Fusey et du boulevard Sainte-Madeleine.

En vue d’orienter le projet, la population du secteur concerné et les gens de l’ensemble de la ville intéressés au développement de ce secteur sont invités à prendre part à cette démarche de participation citoyenne qui prendra la forme d’ateliers de co-création.

Ce groupe, formé de personnes représentatives de la population trifluvienne, sera invité à participer à trois ateliers de consultation qui viendront ponctuer les différentes étapes de planification du nouveau quartier durable.

« Le concept de quartier urbain durable vise à concevoir un quartier essentiellement résidentiel qui respectera l’environnement, où l’on retrouvera des espaces verts et qui sera axé sur le transport actif et le transport en commun. On souhaite qu’il soit réalisé en cohérence avec les meilleures pratiques d’urbanisme », précise Guillaume Cholette-Janson, agent de communication à la Ville de Trois-Rivières.

Trois ateliers à l’horaire

Les ateliers auront lieu le jeudi 16 juin en soirée, le samedi 10 septembre de 9h à 16h, ainsi que le jeudi 27 octobre en soirée. Ceux-ci porteront notamment sur la mobilité, le type d’habitation que l’on retrouvera dans ce futur quartier, les espaces publics et les espaces verts.

Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature avant le 8 juin en remplissant un formulaire en ligne disponible au https://www.v3r.net/a-propos-de-la-ville/vie-democratique/participation-citoyenne/quartier-urbain-durable/. La Ville communiquera avec les personnes retenues les 9 et 10 juin.

Tout au long du processus de planification, la population sera invitée à s’exprimer sur le projet en participant à des sondages ou en déposant des communications écrites, par exemple.