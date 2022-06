Seulement cinq piscines municipales ouvertes cet été

Seulement la moitié des piscines extérieures de la ville pourra finalement ouvrir ses portes pour la saison estivale, soit les piscines des parcs Pie-XII, Martin-Bergeron et Lemire, à l’île Saint-Quentin et au terrain de l’Exposition.

Les piscines des parcs Pie-XII et Martin-Bergeron seront les premières à ouvrir le samedi 18 juin. Les heures d’ouverture y seront prolongées d’une heure le matin et de 30 minutes le soir pour permettre aux adeptes de la natation de profiter de corridors de nage spécialement aménagés pour eux.

Le 24 juin, ce sera au tour des piscines du parc Lemire et de l’île Saint-Quentin d’ouvrir leurs portes.

Pour sa part, la piscine du parc de l’Exposition sera accessible en juillet en raison de réparations majeures déjà débutées.

Une fois ouverts, les bassins ci-haut mentionnés seront accessibles tous les jours selon des horaires spécifiques. En cours de saison toutefois, il est possible que l’absence ou le manque de personnel de sauvetage imprévu oblige la Ville à fermer des piscines de façon temporaire.

Pour éviter les déplacements inutiles, la population est invitée à vérifier l’état des piscines au www.v3r.net avant de se rendre sur place.

Les adultes peuvent accéder à la baignade au tarif accessible de 2 $ par visite, ou encore choisir entre un abonnement saisonnier et une carte de 10 visites.

Des démarches ont été entamées avec les organismes du milieu pour faciliter l’accès aux familles à faibles revenus et accroître la fréquentation des piscines. À ce jour, une centaine de laissez-passer a été distribuée.

Des sauveteurs plus difficiles à trouver

Le conseil municipal avait exprimé sa volonté d’ouvrir l’ensemble des piscines extérieures, mais cette situation s’explique par la pénurie de main-d’œuvre et la difficulté de recruter un nombre suffisant de sauveteurs et sauveteuses. Le choix des bassins a été fait en fonction des statistiques de fréquentations, de leur emplacement sur le territoire et des besoins des camps de jour.

La Ville a donc dû la capacité d’accueil des bassins et a modifié les horaires d’ouverture. Malgré ces efforts, l’ouverture de quatre des piscines extérieures demeure impossible.

À ce nombre s’ajoute la piscine Jean Perron qui, comme annoncé plus tôt ce printemps, ne peut rouvrir cet été en raison d’investissements trop importants pour la rendre opérationnelle.

La situation n’est pas unique à Trois-Rivières. La pénurie de sauveteurs est répandue dans les différentes villes du Québec.

La pandémie n’a pas aidé à améliorer la situation, puisque la fermeture des bassins et l’arrêt des cours de natation pendant plusieurs mois à retardé la formation de futurs sauveteurs.

« On constate que les jeunes n’ont pas pu commencer à mettre en pratique leur formation et quand ils commencent à suivre le cours de sauveteur, il sont en retard dans leur pratique, expliquait Sophie Desfossés, directrice des Loisirs et de la vie communautaire, aux conseillers municipaux plus tôt cette semaine. Beaucoup de jeunes se sont démobilisés, de sorte que beaucoup de villes n’ont pas réussi à recruter un nombre suffisant de sauveteurs. »

La Ville a également offert le paiement d’une partie de la formation en sauvetage nautique et proposé des primes pour le travail de week-end. Une autre option est évaluée, soit de proposer la formation en parascolaire. Une demande en ce sens a été faite au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.