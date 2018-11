SAQ: Trois jours de grève, une succursale d’ouverte

Les 5500 membres du Syndicat des employés de magasin et de bureau de la Société des Alcools du Québec (SAQ) sont en grève pour une durée de trois jours, soit de vendredi à dimanche.

Voilà maintenant un mois que les parties mènent des travaux en mode exploratoire pour en venir à une entente.

«Il y a eu un blitz de négociations jusqu’à jeudi tard, mais les avancées au niveau monétaire n’ont pas été satisfaisantes. On demande d’accoter le taux d’inflation du coût de la vie alors 2%, c’est un minimum qui serait satisfaisant pour nous», confie Isabelle Gélinas, déléguée régionale du Syndicat des employés de magasin et de bureau de la Société des Alcools du Québec (SEMB-SAQ-CSN) de la région Mauricie/Centre-du-Québec.

La grève n’épargne pas la Ville de Trois-Rivières, mais sachez que la SAQ Dépôt du boulevard des Récollets demeure ouverte au public.

«On demande aux gens qui viennent d’être solidaires envers les travailleurs qui tentent d’aller chercher des meilleures conditions de travail. On ne parle pas que de raisons monétaires là! On veut aller chercher la conciliation travail/famille et les garanties d’heures. C’est ce qu’on dit aux clients. On leur demande d’essayer de respecter notre ligne de piquetage.»

Les membres du Syndicat des employés de magasin et de bureau se sont prononcés en faveur d’une banque de 18 journées de grève le 28 septembre dernier. Les négociations se poursuivent, mais les parties se sont engagées à ne pas discuter publiquement des détails des discussions.

«Après deux ans sans convention collective, les employés ont fait beaucoup d’efforts pour être agréables et conciliants, mais là, on est rendu à une étape supplémentaire. Beaucoup de gens disent que ça ne doit pas aller si mal que ça, car c’est une société d’État. Sachez que les gens n’arrivent pas, car environ 70% d’entre eux sont à temps partiel. Les gens n’arrivent pas à faire un salaire décent, car ils ne font pas assez d’heures», explique Paul Lavergne, président du Conseil central du cœur du Québec à la CSN.

«Depuis un an, on parle de 500 à 600 employés qui sont partis alors le gouvernement doit faire un effort. C’est une société d’État? Oui. Elle rapporte des milliards? Oui. Elle a les moyens de donner des conditions de travail décentes», conclut-il.