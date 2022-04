Réunion d’exposants aux Douceurs Printanières

Les finissants en Gestion hôtelière et de restauration du Collège Laflèche ont mis sur pied l’événement Douceurs Printanières, qui aura lieu le 21 avril, de 11h30 à 18h, dans le stationnement arrière du collège. Le projet a été chapeauté par Alexandre Hamel Fontaine.

Cet après-midi festif permettra aux visiteurs de découvrir une dizaine d’exposants de la région. Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a accepté le rôle d’invité d’honneur.

« Ça va être un événement du même genre qu’on voit avec les Délices d’Automne. J’ai réussi de réunir dix exposants locaux », a souligné Alexandre Hamel Fontaine, finissant au programme en Gestion hôtelière et de restauration et organisateur des Douceurs Printanières.

« Nous sommes quatre étudiants finissants et chacun avait à organiser son événement. De mon côté, j’ai vraiment éprouvé du plaisir à faire ça et à découvrir les producteurs locaux de la région. Ce fut une excellente expérience pour moi. Jeudi, il y aura un autre finissant avec moi qui va faire découvrir des bouchées de ce que nous avons appris ici. »

Les exposants ayant accepté l’invitation sont le Temps d’une Pinte, AJ BBQ, le Gambrinus, la Distillerie Mariana, la Distillerie Wabasso, le Rieur Sanglier, la Chop boutique houblonnée, la Fromagerie des Grondines et Fouquet Morel.

« On a organisé l’événement sur le concept happening », a pour sa part témoigné Éric Dubé, coordonnateur du programme de Gestion hôtelière et de restauration.

« Depuis deux ans et demi, on doit se donner du coude ou se parler en Zoom alors on avait vraiment besoin d’événements pour voir les gens, prendre de bonnes bières ensemble et consommer de bons produits de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Nos quatre étudiants ont passé les trois dernières années à travailler fort et ça vient boucler la boucle. »

Pour vous procurer des coupons de dégustation (10 pour 10$), vous devez contacter par l’organisation par messagerie via le https://www.facebook.com/LesDouceursPrintanieres, ou encore acheter des billets à l’entrée (10 coupons pour 12$).