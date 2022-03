Retour progressif dans les bâtiments municipaux

Conformément à l’allègement des mesures sanitaires annoncé par le gouvernement du Québec, le personnel administratif et les séances du conseil municipal retrouveront progressivement les bâtiments municipaux dès la mi-mars.

Les membres du conseil municipal et le public pourront regagner la salle publique de l’hôtel de ville dès la séance du 15 mars 19h. Comme le prévoient les mesures sanitaires en vigueur, la séance sera accessible au public sans limites de capacité de salle et sans avoir à présenter de passeport vaccinal. L’hôtel de ville et la salle publique sont accessibles 30 minutes avant le début d’une séance du conseil.

Le public pourra de nouveau prendre parole en fin de séance et profiter de la période de questions pour s’adresser au conseil municipal, comme le prévoit le règlement en vigueur. Avec ce retour en salle, la Ville abrogera les dispositions temporaires qui permettaient au public de transmettre des questions écrites.

L’hôtel de ville et la salle publique sont accessibles 30 minutes avant le début d’une séance du conseil. Les séances ordinaires du conseil municipal sont également webdiffusées en direct au v3r.net.

Avec la levée de la consigne sur le télétravail obligatoire, le personnel administratif réintègrera progressivement les bâtiments municipaux à partir du 14 mars. La Ville en profitera pour implanter un mode de travail hybride combinant télétravail et mobilité dans les espaces de bureau, maximisant ainsi l’utilisation des immeubles. (A.L.)