Relèverez-vous le Défi 100% local?

La période d’inscription au Défi 100 % local, qui aura lieu durant tout le mois de septembre, est lancée. Le Défi, qui en est à sa 8e édition, invite la population de toutes les régions du Québec à faire une transition progressive vers une alimentation de plus en plus locale, et ce, en pleine période d’abondance.

« Je vous invite à consommer un peu plus d’aliments de la Mauricie durant le mois de septembre et pourquoi ne pas continuer à l’année de profiter de la créativité de nos producteurs, artisans-transformateurs et savoir-faire de notre vaste territoire gourmand. La mise en valeur des produits régionaux est faite entre autres dans les six marchés publics, les kiosques à la ferme, les entreprises agrotouristiques, les détaillants, les 14 microbrasseries, les quatre vignobles et chez nos restaurateurs, boulangeries, boucheries, boutiques spécialisées, événements à saveur agroalimentaire via l’identifiant Miam Mauricie », explique le président du PDAAM, Larry Bernier, également maire de la municipalité de Lac Édouard.

Né d’une initiative citoyenne aux Îles-de-la-Madeleine, le Défi 100% local a pris de l’ampleur pour devenir un mouvement à l’échelle de la province. Ce sont 6000 personnes qui se sont inscrites lors de la dernières éditions.

Dans le cadre de ce défi, les participants s’engagent à s’approvisionner le plus près possible de chez eux, en commençant par les aliments qui poussent dans leur jardin, ceux qui sont produits dans leur municipalité, dans leur MRC, dans leur région et, finalement, en privilégiant les produits du Québec. D’ailleurs, les gens peuvent repérer leur identifiant régional Miam Mauricie ou le logo Aliments du Québec sur les produits locaux.

« La force du Défi, c’est d’une part d’être rassembleur parce qu’on sent que partout au Québec, l’industrie agroalimentaire et la population se mobilisent autour de notre autonomie alimentaire. D’autre part, ça ravive l’identité culinaire de la Mauricie en faisant découvrir ce qui la rend unique », ajoute Marie-Ève Roy, agente de commercialisation agroalimentaire de la région pour le PDAAM.

Pour s’inscrire au Défi, il suffit de se rendre au www.defijemangelocal.ca et de se fixer des objectifs dans trois catégories d’actions: cuisiner, s’approvisionner et produire sa nourriture. Les objectifs vont de « Remplacer un produit de base par un aliment local » à « Visiter une ferme de ma région » en passant par « Conserver mes semences de jardin ».

Tout au long du Défi 100 % local, les participants recevront des outils, des trucs et des astuces pour les accompagner dans leur transition. Une foule de contenu propre à la Mauricie est d’ailleurs

déjà disponible defijemangelocal.ca.

Il suffit de s’inscrire pour participer aux nombreux concours et courir la chance de gagner des prix qui plairont aux personnes qui aiment cuisiner, faire du plein air et découvrir le Québec.