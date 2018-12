Référendum: la fin de la construction d’immeubles multifamiliaux dans un secteur de Pointe-du-Lac

POINTE-DU-LAC. Dimanche, plus de 150 résidents du secteur Pointe-du-Lac avaient l’occasion de se prononcer, dans le cadre d’un référendum, sur l’adoption d’un règlement municipal concernant les constructions de multi-logements sur la route 138. Une majorité de personnes a voté en faveur de la cessation du développement immobilier Domaine Baie-Jolie.

Plus précisément, le règlement prévoit d’agrandir la zone RR-1077 à même une partie de la zone RR1110 afin d’interdire la construction d’immeubles multifamiliaux et de résidences supervisées pour personnes âgées et d’y autoriser uniquement l’usage de résidence unifamiliale isolée dans une partie du secteur de la rue des Bernaches.

Au total, 111 résidents se sont prévalus de leur droit de vote. Du nombre, 60 ont voté en faveur de la résolution proposée par le conseil de ville, tandis que 50 personnes se sont opposées.

