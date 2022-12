Recyclage 101 : petit guide du temps des Fêtes

Ruban, papier d’emballage, papier de soie… vous ne savez jamais ce que vous pouvez recycler après les Fêtes? Lisez ce qui suit!

Ce qui se recycle

Presque tout se récupère! Cela dit, ce n’est pas parce qu’une matière se recycle que vous pouvez nécessairement la mettre dans le bac. Renseignez-vous donc auprès de votre municipalité pour savoir ce que vous pouvez placer dans celui-ci et ce que vous devez plutôt déposer dans un centre de dépôt.

De façon générale, les matières et les produits suivants sont recyclables :

Le papier d’emballage ordinaire;

Le carton;

Le papier de soie;

Les piles;

Les contenants en verre (pots de salsa et bouteilles de vin, par exemple);

Les appareils électroniques (télévision, ordinateur, imprimante, etc.);

Les boîtes de conserve;

Le plastique (à quelques exceptions près).

Ce qui ne se recycle pas

Les articles suivants vont à la poubelle :

Le papier métallisé;

Les rubans et les choux;

Les ustensiles en plastique;

Les guirlandes et les boules de Noël;

La vaisselle (les verres à vin, par exemple);

Les bouchons de liège et le styromousse (on les récupère à certains endroits – renseignez-vous!).

Puisque ces matières ne se recyclent pas, pensez à les éviter dès le départ (optez pour du papier non métallisé et des ustensiles en métal, par exemple). De même, réutilisez au maximum ce qui peut l’être : conservez les choux et les rubans pour l’an prochain, faites du bricolage avec les bouchons de liège, etc.

Enfin, songez à donner une deuxième vie aux jouets, aux vêtements et aux décorations de Noël au lieu de les jeter, et réduisez le gaspillage alimentaire en congelant et en partageant les restes. Joyeuses Fêtes!