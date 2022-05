QW4RTZ lance la bière L’A C4PPELL4

La microbrasserie trifluvienne Le Temps d’une Pinte s’est associée aux membres duquatuor de musique pop a cappella QW4RTZ pour créer la bière L’A C4PPELL4, une interprétation « nouveau monde » de la fameuse Berliner Weisse allemande.

Ainsi, pour faire chanter les papilles… on accorde les pays tropicaux à l’Europe centrale, avec, en coulisse, un moût de bière ayant suri avec des lactobacillus helveticus, donnant à la prestation une consonance citronnée délicieusement festive. En loges, les maestros brasseurs ont préparé une énorme quantité de purée de mangues et l’harmonisation des fruits tropicaux fera fureur, leurs notes résonnant jusqu’au fin fond de l’amphithéâtre gustatif… Petit truc de chanteur : Ajoutez 1 ml de sirop de gingembre dans votre verre et vous pourrez faire des vocalises toute la nuit.

Microbrasserie, restaurant et torréfacteur, Le Temps d’une Pinte est une coop de travailleurs et travailleuses qui rassemble brasseurs, torréfacteurs et bistronomes. Situé au cœur du centre-ville de Trois-Rivières, Le Temps d’une Pinte est la porte d’entrée pour vivre l’expérience du tourisme brassicole et gourmand de la Mauricie. L’une des collaboratrices du Temps d’une Pinte étant fan de QW4RTZ et le quatuor adorant les produits de la microbrasserie, l’idée de créer une bière à l’image du groupe s’est imposée tout naturellement.