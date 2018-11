Quartier St-Sacrement: les citoyens consultés pour améliorer leur qualité de vie

Crédit photo : courtoisie - Démarche des premiers quartiers

TROIS-RIVIÈRES. Les résidents du quartier St-Sacrement, dans le district du Carmel, ont participé à une consultation citoyenne au cours des dernières semaines afin de connaître leurs perceptions en lien avec le secteur, mais aussi pour identifier des idées de projets et d’actions qui seraient à prioriser pour améliorer la qualité de vie dans le quartier.

Le tout s’est fait très rapidement en collaboration avec la Démarche des premiers quartiers à partir du mois d’octobre. Plus de 150 personnes du secteur ont répondu au sondage.

«Les citoyens ont beaucoup mentionné leur appréciation de cette démarche et de l’attention du conseiller face à leurs préoccupations. Ce qu’on a remarqué, c’est que les gens aiment rester dans leur quartier. Il y a aussi une belle quiétude dans le quartier et les résidents l’apprécient. Ils se saluent et c’est intergénérationnel, en partie en raison de la mixité entre les appartements et les maisons unifamiliales. Ils se sentent en sécurité», explique Caroline Guay, coordonnatrice de la Démarche des premiers quartiers.

Parmi les points à améliorer, les répondants ont soulevé qu’ils aimeraient voir plus d’initiatives et de projets communautaires, tels que des parcs à chiens ou des jardins communautaires.

«De mon côté, j’ai été approché par La Brouette qui étaient intéressée à avoir un point de chute dans le quartier St-Sacrement. Le résultat du sondage me fait dire que ça pourrait être intéressant, en effet, note le conseiller municipal du district Du Carmel, Pierre Montreuil. Ce sondage me donne la possibilité de confirmer des perceptions que j’ai pu avoir en faisant du porte-à-porte lors de ma campagne électorale. C’est très utile.»

Les citoyens questionnés ont aussi souligné l’état des routes, à la fois les trottoirs et les rues, dans les points à améliorer dans le quartier. Plusieurs aimeraient aussi voir plus de surveillance policière.

D’après le sondage, les répondants souhaiteraient également avoir plus de commerces de proximité dans le quartier St-Sacrement.

Mercredi soir, une trentaine de citoyens du quartier ont pris part à une rencontre et à des discussions autour des préoccupations des citoyens du secteur. Trois thèmes ont été retenus, soit la sécurité, l’environnement et le verdissement, ainsi que les projets citoyens et les lieux de rencontre.

Des priorités d’action en ont été dégagées.

En matière de sécurité, les citoyens participant à la rencontre se sont dits concernés par la réduction de la vitesse des véhicules dans les rues et par le déneigement des trottoirs. Ils ont aussi proposé d’accentuer la sécurité auprès de l’école primaire.

Ces derniers aimeraient aussi que le nombre d’espaces verts dans le quartier soit augmenté.

«Est-ce que ça pourrait passer par des jardins communautaires? Peut-être. On a ciblé deux ou trois endroits dans le quartier. Ça nous donne aussi une raison de composter, sans compter que ça peut être un projet intergénérationnel qui favorise aussi des rencontres», commente M. Montreuil.

La propreté dans les rues et la diminution de la pollution sonore provenant de l’autoroute ont aussi été relevées parmi les priorités d’action.

Les participants ont mentionné l’idée d’un endroit où prendre un café collectivement dans le quartier. «Le désir de se rencontrer a vraiment été manifesté durant la soirée, précise le conseiller municipal du district du Carmel. J’ai aussi entendu que des rencontres comme celle d’hier devraient avoir lieu au moins deux fois par année. Au bout de la ligne, c’est l’implication des gens du quartier qui permettra de faire une différence.»

À partir de maintenant, la Démarche des premiers quartiers et M. Montreuil évalueront rapidement la faisabilité des différentes priorités.

«L’après m’importe beaucoup. Je veux continuer à établir une communication dans les deux sens avec les citoyens. J’ai déjà ma page Facebook, mais peut-être que la mise sur pied d’une infolettre serait une idée intéressante. Les gens présents hier étaient allumés et sont arrivés avec des idées. C’est très motivant ce que j’ai vécu hier», souligne Pierre Montreuil.