Quand Ukrainiens, Mexicains et Iraniens se donnent la main

MC Gilles a dépoussiéré son impressionnante collection de vinyles, dimanche dernier, afin de parler de l’évolution de la société québécoise, dans le cadre des Rendez-vous culturels. Son audience était composée de 22 nouveaux arrivants : Ukrainiens, Iraniens, Congolais, Libanais, Mexicains, Tunisiens et Marocains, entre autres.

Après un an d’absence, les Rendez-vous culturels s’étaient laissés désirer en Mauricie. Toutes les places disponibles ont rapidement trouvé preneurs. Pendant sept semaines consécutives, donc, un groupe d’immigrants est invité à participer à une séance hebdomadaire où lui sera proposée une activité culturelle.

Ces activités sont organisées dans le but d’améliorer la connaissance du français oral des nouveaux arrivants et de leur permettre de se familiariser avec l’histoire et la culture québécoises dans un contexte ludique et social.

Le programme vise également à favoriser la socialisation et l’intégration des néo-Québécois, en les amenant à créer des liens dans leur nouvelle communauté, ainsi qu’à encourager la fréquentation d’institutions et de lieux artistiques et culturels en Mauricie. Cette édition des Rendez-vous culturels est soutenue par le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française.

Entre le 18 septembre et le 30 octobre, les participants auront la chance de vivre une immersion dans la culture québécoise lors de différentes activités artistiques et culturelles ciblées.

Outre MC Gilles, la présente cohorte accueillera plusieurs sommités de la région qui auront la tâche de transmettre leur amour de la culture. Patricia Powers (Chanson québécoise d’hier à aujourd’hui), Émilie Roy-Element (La gastronomie au Québec), Jean-Philippe Marcotte (Muséologie et patrimoine), Baptiste Prud’homme (Culture traditionnelle), ainsi qu’Alexandre Dostie et Marie-Joëlle Beaudoin (Télévision et cinéma québécois). (A.L.)