Quand les élèves du primaire et du secondaire plantent la vie ensemble

Les élèves de 2e secondaire du programme Entrepreneuriat de l’école secondaire des Pionniers ont mis en place un projet de sensibilisation sur les enjeux environnementaux s’adressant aux plus jeunes. Pour une approche globale et concrète, les élèves de l’école primaire Curé-Chamberland ont été impliqués durant les trois phases de l’initiative écologique.

Le 18 mai dernier, les jeunes se sont retrouvés au parc Girard pour planter, tous ensemble, une vingtaine d’arbres fournit gracieusement par la Ville de Trois-Rivières et Reboisement Mauricie Inc. Une activité riche de sens qui constitue l’aboutissement d’une initiative verte à plusieurs volets.

En février, les adolescents ont fait des présentations dans quelques classes du primaire portant sur des sujets comme le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Les riches discussions engendrées ont ouvert la porte à une seconde phase.

Au printemps, plus d’une centaine de jeunes des deux établissements ont initié une marche partant de l’école Curé-Chamberland jusqu’au parc Sainte-Marguerite. Pour l’occasion, les tout-petits ont créé une quinzaine d’affiches, présentant les éléments retenus des présentations faites en classe précédemment. En plus de mettre en pratique et concrétiser leurs nouvelles connaissances, ils ont pu sensibiliser, à leur tour, les automobilistes et les piétons circulant sur leur parcours en brandissant fièrement leurs créations.