Prudence aux abords des écoles!

Les élèves de Trois-Rivières retournent en classe ce jeudi 1er septembre. À l’occasion de la rentrée, la police de Trois-Rivières augmentera sa présence aux abords des zones scolaires jusqu’à la fin du mois de septembre.

Plusieurs opérations de sensibilisation et de répression seront mises de l’avant afin de rappeler aux conducteurs l’importance du respect de la signalisation ainsi que du travail des brigadiers scolaires.

Les policiers porteront une attention particulière aux abords des 46 établissements scolaires primaires et secondaires au respect des zones de 30 km/h, au respect des feux intermittents des autobus scolaires, au respect des brigadiers et de leur environnement de travail, au respect des traverses piétonnières et à l’utilisation adéquate des débarcadères face aux écoles.

Rappelons aussi que les amendes sont doublées dans les zones de 30 km/h ainsi que pour le non-respect du panneau d’arrêt du brigadier scolaire.