Près de 300 personnes se prononcent sur les piscines municipales du Cap

À la suite de la recommandation du comité Animer et soutenir la communauté à l’effet de fermer cinq piscines municipales d’ici deux ans, dont trois dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, le conseiller du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, a lancé un sondage en ligne pour prendre le pouls des citoyens du secteur Est sur la question.

D’après la consultation qui a été partagée sur Facebook du 18 au 24 mars, un peu plus de la moitié des répondants (55,4%) fréquentent une piscine de secteur, la plus populaire étant la piscine des Ormeaux (50%). Plusieurs personnes ont aussi mentionné se rendre à la piscine du parc Pie-XII et à la piscine de l’Expo.

La clientèle ciblée était celle du secteur Cap-de-la-Madeleine. Sur les 291 répondants, 84% proviennent de l’est de la rivière et 62% plus précisément du secteur Cap-de-la-Madeleine.

« J’ai voulu sonder les citoyens de mon district sur cet important dossier. J’ai donc procédé à la création d’un petit sondage très sommaire, qui n’a d’ailleurs aucune prétention scientifique. L’idée de base étant d’abord et avant tout d’avoir l’opinion des citoyens concernant l’offre de loisirs estivaux et leurs commentaires et suggestions quant aux piscines qu’ils fréquentent », explique Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades,

La principale raison évoquée par les personnes qui ne fréquentent pas les piscines municipales est essentiellement qu’elles ont déjà une piscine à leur domicile. Pour d’autres, c’est le coût d’entrée qui représente un frein à leur fréquentation ou encore parce que la piscine se situe trop loin de chez eux. Aussi, 15% ont mentionné qu’ils préfèrent se rendre dans une plus grosse infrastructure, comme la piscine de l’Expo.

On y remarque aussi que les gens fréquentent les piscines publiques essentiellement dans le but de se rafraichir lorsqu’il fait chaud, plutôt que pour socialiser ou apprendre à nager.

Des améliorations proposées

Les répondants ont proposé différentes idées pour améliorer les piscines. L’ajout de points d’ombre et la gratuité revenaient souvent parmi les réponses. Il a aussi été suggéré de rendre l’ensemble plus animé et attractif pour les enfants et créer une belle ambiance.

La propreté des toilettes et des vestiaires des installations serait aussi à améliorer. Les gens ont également indiqué que les heures d’ouverture étaient trop restreintes et qu’ils aimeraient voir les piscines ouvertes en soirée.

Les répondants ont aussi proposé l’ajout d’équipements aquatiques additionnels, le chauffage de l’eau, des jeux d’eau intégrés, des glissades et des corridors de natation. Certains ont même parlé d’agrandir la piscine des Ormeaux.

« Plutôt que de les fermer, pourquoi ne pas chercher à améliorer la qualité de l’expérience? Les possibilités sont multiples: musique, parasols et chaises, animation pour les enfants, thématiques, etc. De plus, à la lumière des réponses des résidents du Cap, il m’apparaît tout à fait à propos de conserver les piscines des Ormeaux et Martin-Bergeron, plaide Pierre-Luc Fortin. Au-delà d’une piscine, cet équipement est aussi une activité à faire dans un parc pour les résidents du secteur. Les fermer signifie pour eux une perte dans leur quartier. »

