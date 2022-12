Une session parlementaire occupée pour René Villemure

Le député de Trois-Rivières à la Chambre des communes, René Villemure, a dressé un bilan de la dernière session parlementaire, une session notamment marquée par les ratés de Service Canada dans l’octroi des passeports et d’une diminution inquiétante des taux d’acceptation des étudiants africains francophones.

M. Villemure avait d’ailleurs tenu une conférence de presse nationale à Trois-Rivières au sujet du refus massif de visa pour les étudiants francophones étrangers, en particulier les étudiants en provenance de pays d’Afrique, qui désirent poursuivre leurs études post-secondaires au Québec et demandent au gouvernement d’agir rapidement dans le dossier. À l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 79% des demandes de visa étudiant avaient été refusées en 2021.

« Il y a eu une amélioration significative des taux d’acceptation des étudiants africains francophones selon Christian Blanchette, recteur de l’UQTR. En 2023, nous maintiendrons la pression pour que tous les demandeurs étudiants soient traités équitablement, peu importe leur origine », indique René Villemure.

Dans le dossier de la crise des passeports, le député bloquiste a effectué des pressions répétées auprès de Service Canada, menant à l‘implantation d’un service de passeport 10 jours au bureau de Service Canada de Trois-Rivières. « Il y a encore des lacunes. Ce bureau avait été ouvert dans l’urgence et il dépend de Service Canada. On nous dit que le télétravail des employés ne ralentit pas la machine, mais on constate que beaucoup de services aux citoyens ont pris une débarque. Ce n’est pas encore aussi facile qu’avant de se procurer un passeport », déplore-t-il.

Le député a aussi été interpellé par la hausse des tarifs au Parc national de la Mauricie. M. Villemure a fait des représentations auprès de Parcs Canada qui a accepté de prolonger temporairement sa promotion » lève-tôt » pour les skieurs de fond. « On a également envoyé une lettre au ministre Steven Guilbeault pour qu’il réduise et retarde la hausse prévue, mais il n’a pas répondu. C’est un dossier qu’on continuera de suivre en 2023 », soutient-il.

« Nous avons continué à nous battre pour que les aînés de 65 à 74 ans reçoivent une augmentation de leur pension de la vieillesse, poursuit le député de Trois-Rivières. À Trois-Rivières, ce sont près de 15 000 personnes qui seraient directement touchées par cette mesure. D’ailleurs, les Bilans-faim, produits annuellement par Moisson Mauricie-Centre-du-Québec, indiquent une hausse du recours à l’aide alimentaire chez les aînés passant de 6 % du total des demandes en 2019 à 10,8% en 2022. »

Dans la dernière année, le Bloc Québécois a obtenu une victoire en faisant passer de 15 à 26 semaines les prestations d’assurance-emploi maladie.

René Villemure a également été à l’avant-scène dans le dossier de la protection de la vie privée, tandis qu’il occupait la vice-présidence du comité à l’éthique lors du dépôt de rapports sur l’utilisation de logiciels espions par la GRC et sur l’utilisation de technologies de reconnaissance faciale. Le comité travaille également à compléter une étude sur le système défaillant de l’accès à l’information au Canada.

Durant l’année 2022, près de 1500 Trifluviens ont fait appel au bureau de circonscription pour des problématiques avec des services ou programmes fédéraux : immigration et réfugiés, passeport, assurance-emploi, système de paie Phénix, sécurité de la vieillesse, Agence de revenu du Canada, l’initiative canadienne pour des maisons plus vertes, prestation canadienne pour enfant, etc.

« Nous constatons que le gouvernement ne répond plus aux citoyens qui font face à mur, affirme M. Villemure. Ils attendent des heures au téléphone avant d’obtenir la ligne, se font raccrocher au nez ou n’obtiennent aucune réponse à leur courriel. »

Plusieurs sommes ont aussi été investies dans la circonscription, dont 1,5 M$ dans le programme Emploi d’été, 82 500$ dans le programme Nouveaux horizons pour les aînés, ainsi que 35 000$ pour de la publicité auprès de divers organismes et événements.