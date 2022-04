Sonia LeBel sollicite un second mandat

La députée de Champlain, Sonia LeBel, sollicitera un second mandat sous la bannière de la Coalition Avenir Québec (CAQ),

« Après quatre années passées comme députée, je sens que j’ai trouvé un juste équilibre entre ce rôle et mes responsabilités ministérielles. Chaque semaine, je me suis fait un devoir d’aller à la rencontre des citoyens pour avoir les pieds bien ancrés sur le terrain, sur leur réalité et leur quotidien. Je me suis énormément attachée aux entrepreneurs, aux élus et aux différentes organisations du comté », explique celle qui est également présidente du Conseil du trésor.

« Sans compter que je me reconnais dans les gens du comté de Champlain: ils sont francs et directs, mais d’autre part, il y a toujours place à la discussion et à la recherche proactive de solutions. Et c’est exactement ce que j’aime dans mon rôle d’élue: être mise au défi quotidiennement pour améliorer l’appareil gouvernemental et représenter les citoyens à l’Assemblée nationale », ajoute-t-elle.

Parmi les dossiers locaux qui lui sont chers, elle mentionne la revitalisation du Bas-du-Cap qui se poursuit avec la réhabilitation des terrains de l’ancienne Aleris et la construction de la Maison des Aînés sur la rue Fusey; la relance économique à travers l’accélération de projets d’infrastructures majeurs comme le nouveau pont de Batiscan et le nouveau tracé de la route 361 à Sainte-Geneviève de Batiscan; ainsi que la création de nombreuses nouvelles places en CPE grâce à la construction ou l’agrandissement d’installations partout à travers le comté et le déploiement de l’Internet haute vitesse pour l’ensemble des résidences du territoire.