Sonia LeBel s’engage pour le Centre des sciences

Si elle est réélue le 3 octobre, la candidate de la Coalition Avenir Québec dans le comté de Champlain, Sonia LeBel, s’engage à soutenir le Cégep de Trois-Rivières en vue de la constriction d’un Centre des sciences au Parc de la rivière Batiscan.

Le projet de Centre des sciences vise à construire un bâtiment comprenant deux télescopes, un planétarium et un robot-manège utilisant la réalité virtuelle pour faire des voyages dans l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit.

« Je travaille en étroite collaboration avec le Cégep de Trois-Rivières depuis plusieurs mois afin de concrétiser ce projet, qui selon moi, constituera un produit d’appel majeur pour le tourisme dans la région. En plus d’attirer encore plus de familles au Parc de la rivière Batiscan et dans la MRC des Chenaux, on y valorisera les sciences de la nature afin d’attiser la curiosité des jeunes, et qui sait, peut-être les amener à choisir une carrière dans ce domaine qui en a bien besoin. C’est un projet porteur et gagnant à plusieurs niveaux. Je compte en faire une priorité si les citoyens de Champlain me font confiance pour un deuxième mandat », assure Sonia LeBel.

Plusieurs étapes doivent être franchies au préalable, comme l’analyse des sols du site visé. (M.E.B.A.)

Pour en savoir plus sur le projet: Planétarium et voyage dans le cosmos