Québec solidaire entend aider la plateforme DICI.ca

La plateforme DICI.ca célèbre cette semaine son premier anniversaire et le candidat de Québec solidaire dans Trois-Rivières, Steven Roy Cullen, souhaite qu’elle perdure dans le temps. Voilà pourquoi il entend augmenter le financement de la diffusion numérique des productions artistiques québécoises.

Cette initiative a pour but de favoriser la découverte des artistes et créateurs de la Mauricie.

« Les Google, Netflix et Spotify de ce monde inondent notre marché de contenu culturel américain. Il faut non seulement obliger les grands joueurs numériques à mettre de l’avant le contenu culturel québécois, mais aussi soutenir toutes les initiatives favorisant la découverte numérique de nos artistes et créateurs d’ici. C’est essentiel pour la protection de notre langue commune et pour la valorisation de notre culture », a-t-il témoigné.

« Aujourd’hui, j’annonce qu’un gouvernement solidaire augmentera le financement de la diffusion numérique des productions artistiques québécoises. Concrètement, cela signifie que Culture Mauricie peut s’attendre à un soutien financier pour assurer la pérennité de sa plateforme DICI.ca. Lancée il y a un an, la plateforme DICI.ca aide les artistes et créateurs de la Mauricie à se faire repérer par les moteurs de recherche comme Google, ce qu’on appelle la découvrabilité culturelle dans le jargon numérique. »

En Amérique du Nord, les produits anglophones sont en effet toujours plus populaires que leurs vis-à-vis francophones, faute d’algorithme.

« Il faut contourner les algorithmes des moteurs de recherche avec les données structurées et les métadonnées. On doit produire de l’information d’une telle manière pour qu’elle puisse être repérée et priorisée par les moteurs de recherche », ajoute le candidat.

« Dans domaine, Culture Mauricie est un pionner. La découvrabilité, c’est l’avenir de l’économie culturelle de notre région. Afin de vivre de leur art, les artistes et créateurs d’ici doivent être découverts facilement à partir d’une recherche Internet. C’est la fonction principale de la plateforme DICI.ca qui, à mes yeux, est un modèle pour les autres régions du Québec. »

Rappelons que les élections générales québécoises se tiendront le 3 octobre prochain afin de renouveler les 125 sièges de l’Assemblée nationale du Québec.