Les candidats du PQ en Mauricie lancent leur campagne

Les candidats péquistes de la Mauricie se sont réunis à Trois-Rivières, lundi soir, pour lancer leur campagne électorale. Le parti mise sur Pascal Bastarache (Laviolette-Saint-Maurice), Dominique Gélinas (Maskinongé), Laurent Vézina (Trois-RIvières) et Alexandre Litalien (Champlain).

Devant les quelque 60 personnes rassemblées pour l’occasion, Pascal Bastarache, ancien président du syndicat CSN représentant des préposés aux bénéficiaires, a témoigné de l’urgence d’agir en santé. Il a écorché au passage les maisons des aînés, le Parti Québécois (PQ) proposant plutôt d’investir dans des soins à domiciles gravitant autour des CLSC. Selon lui, il faut « revenir à un système de santé qui prend soin de la population. On délaisse l’urgence et on revient aux bons vieux CLSC ».

Dominique Gélinas, candidat dans Maskinongé, a parlé d’une agriculture plus locale et plus durable, tandis que l’ancien aspirant à la chefferie du PQ et candidat dans Trois-Rivières, Laurent Vézina, mis en lumière les indicateurs économiques de la région montrant qu’il importe de s’attaquer à la création de la richesse.

Rappelons que les Québécois seront conviés aux urnes le 3 octobre prochain.