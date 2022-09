Le vieillissement à domicile au cœur d’un débat électoral

En vue des élections du 3 octobre prochain, les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) de la Mauricie convient les candidats des cinq principaux partis politiques au premier grand débat électoral, le 13 septembre, sur l’enjeu du vieillissement à domicile et du choix de vivre le plus longtemps possible à domicile.

Malgré un filet social acceptable dans la province, c’est l’ensemble des structures, des programmes, des politiques et des actions envers les personnes aînées d’aujourd’hui et de demain qui doivent être repensées pour prendre en considération cette nouvelle réalité, affirment les EÉSAD.

Selon Martin-Charles St-Pierre, président du réseau des EÉSAD du Québec et directeur général

associé d’Aide chez soi de Trois-Rivières et de l’Énergie, il est grand temps d’agir. « L’hécatombe

que nous avons connue dans les CHSLD ne doit plus se reproduire. Nous avons aussi, comme

société, le devoir de répondre au souhait des personnes aînées : celui de demeurer à domicile le

plus longtemps possible avec les services et les soins appropriés et accessibles. Il y a un virage à

prendre et il faut le prendre maintenant. Avec la formule proposée, l’électorat pourra connaître

les solutions et engagements des différents partis et candidats sur le sujet », indique-t-il.

Ce sera l’occasion d’entendre les candidats sur les volets du logement, des finances personnelles, de l’aide alimentaires, des soins et de l’aide à domicile, du transport, de la santé, de la sécurité, de la proche aidance et du retour au travail.

L’événement privilégiera une formule de tours de parole plutôt que de confrontation.

Près de 20 candidats de la Mauricie ont déjà confirmé leur présence et environ 300 personnes sont attendues à la salle Trois-Rivières de l’Hôtel Delta pour l’occasion. Le débat débutera à 18h30, pour une durée de deux heures, et sera également diffusé en direct sur la page Facebook d’Aide chez soi Trois-Rivières.

L’événement sera animé par Martin Francoeur et Paule Vermot-Desroches, du Nouvelliste. (M.E.B.A)

Candidats ayant confirmé leur présence

Trois-Rivières

CAQ – Jean Boulet

PCQ – Karine Pépin

PLQ – Adams Tekougoum

PQ – Laurent Vézina

QS – Steven Roy Cullen

Maskinongé

CAQ – Simon Allaire

PCQ – Serge Noël

PLQ – Alexandra Veilleux

PQ – Dominique Gélinas

QS – Simon Piotte

Laviolette – Saint-Maurice

PCQ – Pierre-David Tremblay

PLQ – Kevin Nzoula-Mendome

PQ – Pascal Bastarache

QS – France Lavigne

Champlain

PCQ – Steeve Massicotte

PLQ – Jeremy Leblanc

PQ – Alexandre Litalien

QS – Marjolaine Trottier