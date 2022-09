Le PLQ mise sur l’hydrogène pour accélérer la transition énergétique

Le Parti libéral du Québec (PLQ) s’engage à poursuivre l’électrification des transports avec son projet ÉCO, entre autres en misant sur l’hydrogène pour les transports lourds, ferroviaires, maritimes et aéronautiques.

Le projet ÉCO représente des investissements publics et privés de 100 milliards $.

L’hydrogène vert peut aussi répondre aux besoins énergétiques de plusieurs secteurs manufacturiers qui utilisent de grandes quantités d’énergie fossile et dont les procédés ne se prêtent pas à l’électrification, dont l’acier, le raffinage et le ciment, affirme le PLQ.

Le parti souhaite aussi tenir un sommet sur l’hydrogène vert, soutenir les projets de recherche et de développement de nouvelles technologies de production et de distribution de l’hydrogène et soutenir l’essor technologique des différents procédés de production d’hydrogène et d’autres biocarburants propres à partir des matières résiduelles, notamment celles de l’agriculture et de la foresterie.

« Avec le projet Eco, la Mauricie et le Centre-du-Québec accentueront leurs positions de leaders dans le développement de l’hydrogène vert et de biocarburants propre. Grâce à notre expertise, l’UQTR, nos centres de recherche, nos entreprises innovantes et nos infrastructures, nous pourrons en plus compter sur l’appui d’un gouvernement libéral porteur d’une vision d’avenir avec les moyens qui viennent avec. Au 20e siècle nous étions les champions de l’hydroélectricité, au 21e siècle nous serons les champions de l’hydrogène vert et de la transition énergétique », soutiennent les candidats libéraux de la Mauricie.

Le projet ÉCO prévoit aussi d’appuyer des projets d’alimentation en hydrogène vert, d’installations industrielles d’importance, et le développement de pôles stratégiques à proximité des installations

portuaires afin d’alimenter en hydrogène les flottes de camions et de chariots élévateurs, puis les trains et les navires. (M.E.B.A.)