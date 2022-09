Laurent Vézina accuse la CAQ d’alimenter l’inflation

Le candidat du Parti Québécois à Trois-Rivières, Laurent Vézina, accuse la Coalition Avenir Québec d’alimenter l’inflation avec les chèques envoyés aux Québécois dans le but d’atténuer les impacts de l’inflation.

« En Mauricie, le revenu net moyen est l’un des plus faibles au Québec, soit environ 30 000$. L’inflation touche surtout cette partie de la population. Les chèques de la CAQ ne viennent pas aider les gens qui sont dans cette situation », affirme le candidat péquiste dans la circonscription de Trois-Rivières, Laurent Vézina.

En ce sens, le Parti Québécois propose un soutien de plus de 1000$ destinés en priorité aux personnes ayant un revenu inférieur à 50 000$, ainsi que le doublement du crédit d’impôt à la solidarité. « Ce sont des mesures plus appropriées pour le profil économique des citoyens de Trois-Rivières », ajoute M. Vézina qui accuse le premier ministre François Legault de mettre de l’huile sur le feu avec des baisses d’impôts.

« Ça va encore doper l’économie, ce qui fera en sorte d’augmenter la demande pour les biens et services, donc l’inflation. François Legault nous maintient là-dedans avec des chèques. Il alimente l’inflation », poursuit le candidat.

Laurent Vézina critique aussi la gestion du gouvernement du Canada qui a injecté des milliards pour contrer les effets économiques de la pandémie, contribuant à une inflation rapide.

« François Legault ne contrôle pas sa politique économique puisqu’il n’y a pas de banque centrale du Québec. (…) On met donc l’indépendance du Québec en avant. On propose de contrôler tous les aspects de notre économique et ainsi d’avoir les deux mains sur le volant », conclut-il.