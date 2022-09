La culture s’invite dans la campagne électorale

Afin d’alimenter les débats sur les enjeux régionaux en matière de développement culturel, le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ) a organisé un débat sur le sujet, en collaboration avec Culture Mauricie.

Ce fut l’occasion d’entendre les candidats sur leur vision et leurs engagements quant à la relance culturelle, à la main-d’œuvre en culture, à l’accessibilité des publics et au développement territorial culturel du Québec.

Ont participé au débat Nathalie Roy (CAQ), Frantz Benjamin (PLQ), Pierre Nantel (PQ) et Ruba Ghazal (QS).

Le RCRCQ souhaite ainsi permettre au milieu culturel et à la population de connaître les engagements et priorités des différents partis politiques à l’égard de ces enjeux qui méritent une attention et des mesures gouvernementales particulières pour préserver la vitalité culturelle du Québec.

« La culture est un élément essentiel au développement des territoires du Québec. Elle y contribue de multiples manières : amélioration des milieux de vie, diversification de l’économie, épanouissement de la jeunesse, facteur de croissance de l’innovation et de la créativité, expression de l’identité. Pour que la culture demeure un moteur de développement, une source d’enrichissement et le ciment de notre identité, il est essentiel que la classe politique s’y attarde », souligne Gabrielle Desbiens, présidente du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec.

« Nous sommes heureux d’avoir positionné ces enjeux culturels dans la présente campagne et de constater que les partis présents ont des propositions constructives. Les conseils régionaux de la culture seront présents pour assurer que les investissements et mesures promis par les partis percolent sur l’ensemble du territoire et auprès de tout l’écosystème culturel du Québec », ajoute-t-elle.

Le RCRCQ propose aux différents partis politiques cette plateforme de recommandations afin de soutenir le développement culturel et d’en assurer sa vitalité dans tous les territoires.

La captation de l’événement est disponible sur la page Facebook du RCRCQ.