Jean Boulet veut faciliter le maillage entre la main-d’œuvre et les entreprises

S’il est réélu, Jean Boulet, candidat pour la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans le comté de Trois-Rivières, s’engage à soutenir la création d’un bureau d’accueil qui sera dédié à attirer, diriger, former et retenir la main-d’œuvre afin de mieux répondre aux besoins réels des entreprises trifluviennes.

« Il faut être proactifs, imaginatifs et agir sur tous les fronts pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. On doit poser des gestes concrets et prendre en charge les personnes qui veulent travailler à Trois-Rivières pour éviter qu’elles ne se perdent dans les différentes étapes pour s’établir ici », indique M. Boulet.

Ce projet pilote aurait pignon sur rue en plein cœur du centre-ville, au rez-de-chaussée de l’hôtel Oui GO!

« Ce guichet unique jouera un rôle de pivot entre les entreprises, les prospects et les organismes en emploi. On s’assurera que le maillage entre les entreprises et la main-d’œuvre potentielle soit simplifié. On les aidera à trouver un logement, une école pour leurs enfants, etc. Je crois même que c’est un modèle dont les autres villes à travers le Québec pourraient s’inspirer « , ajoute le candidat caquiste.

M. Boulet estime qu’un investissement de 340 000$ sur deux ans sera nécessaire pour ce projet.