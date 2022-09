Augmenter la participation politique des jeunes, un atelier à la fois

Le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Trois-Rivières/MRC des Chenaux a sensibilisé une soixantaine de jeunes âgés entre 16 et 35 ans à l’importance de prendre part à la démocratique.

Cette programmation de six ateliers offerts aux jeunes fréquentant les projets de retour aux études et de recherche d’emploi a permis de couvrir tous les aspects de l’élection provinciale du 3 octobre prochain. Le parcours a également inclus une visite à l’Assemblée nationale pour démystifier ce qui s’y fait et ce qu’on y trouve. Les jeunes y ont aussi rencontré les députés de la région pour échanger sur leur réalité et leurs préoccupations.

Les ateliers ont aussi permis d’aborder la communication avec les memes, l’écriture de lettres ouvertes, la structure et le fonctionnement du système parlementaire canadien et québécois, le rôle des médias dans la campagne électorale et les grandes idéologies des cinq principaux partis politiques provinciaux.

Le dernier atelier de la série a permis la concrétisation des enseignements précédents puisqu’il prépare directement pour le jour du vote. Dans un premier temps, il a été question des quatre dernières années en politique. Pour terminer, les jeunes ont été invités à faire la boussole électorale dans le but de les préparer pour la simulation de vote.

60 secondes top chrono

Pour clôturer cette programmation spéciale en vue des élections, le CJE a lancé les trois

capsules vidéo réalisées dans le cadre du projet 60 secondes top chrono. Tous les candidats des trois circonscriptions touchées par le CJE ont été contactés afin de réaliser une courte vidéo dans laquelle ils se prêtent au jeu en répondant à une question mystère, avec en main un sablier de 60 secondes. Ces vidéos sont disponibles sur la page Facebook du CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux ainsi que sur la chaîne Youtube CJETRC. (M.E.B.A.)